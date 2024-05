BNDES recebeu consultas sobre Fundo Clima na casa de R$ 30 bi para próximos 3 anos, diz Barbosa

O diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o banco de fomento já recebeu cerca de R$ 30 bilhões em consultas para projetos no bojo do Fundo Clima para os próximos três anos. O executivo acrescentou que, se houver organização, podem ser apoiados projetos que se sustentam, inicialmente, com a taxa mais favorecida e que promovem a transição climática de modo justo.

Barbosa participa nesta segunda-feira, 20, de reunião, na sede do banco de fomento, sobre financiamento climático entre bancos públicos de desenvolvimento e representantes do G20, grupo das principais economias do mundo, a União Europeia e a União Africana.

RS

O executivo comentou também que o País enfrenta um grande desafio no Rio Grande do Sul e afirmou que os eventos climáticos no Estado vão requerer linhas de crédito para reconstrução. “Precisamos pensar em linhas para perdas e danos de eventos climáticos”, acrescentou.

Barbosa abordou ainda os desafios para ampliar os investimentos em infraestrutura e apoiar a nova industrialização brasileira e também para desenvolver a infraestrutura social, na qual, disse, os desafios são maiores porque envolvem investimentos em saúde e educação.

“Temos de repensar a inserção internacional do Brasil nas cadeias globais e nas cadeias de valor”, afirmou.

No mesmo evento, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, afirmou que o Brasil, na presidência do G20, se focou em prioridades voltadas a soluções. “Quando estabelecemos prioridades do Brasil para o G20, tínhamos a ideia de que devia ser baseada em soluções.”

Rosito disse que a presidência brasileira no G20 está fazendo uma mudança nas forças tarefas, com restabelecimento de metas financeiras. “A força-tarefa sobre clima traz uma nova maneira de olhar para obstáculos e desafios à frente.”

A secretária acrescentou que a infraestrutura resiliente é uma das prioridades que o Brasil estabeleceu nos grupos de trabalho do G20 e frisou: “Infraestrutura resiliente depende de financiamento, mobilização, interação, boa avaliação”.

O presidente da Finance in Common (FiCS), Rémy Rioux, disse que poderia ser proposta uma estrutura global de acreditação única e exigente para dar acesso fácil a fundos e destacou que o G20 pode adotar uma “linguagem mais forte” sobre clima para a declaração do grupo no fim deste ano. “Vamos trabalhar numa estrutura financeira inovadora para biodiversidade e clima.”

Estadão Conteúdo