BNDES aprova R$ 5,5 milhões para 1º projeto da chamada pública BNDES Corais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira, 20, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 2025 (COP30), em Belém, a aprovação do primeiro projeto da chamada pública BNDES Corais, que faz parte da iniciativa BNDES Azul, lançada em janeiro de 2024 para fomentar o uso sustentável dos recursos oceânicos, costeiros e hídricos do Brasil.

Com investimento de R$ 11,1 milhões, sendo R$ 5,5 milhões em apoio não reembolsável do Fundo Socioambiental do BNDES e o restante em recursos próprios, o projeto Ser Corais vai mapear e monitorar 2.800 km da costa brasileira. O objetivo é trazer soluções adequadas para os recifes de corais, tais como o combate a espécies exóticas; a promoção de turismo de base comunitária, com geração de renda; prevenção da pesca predatória; e promoção da restauração e recomposição desses ecossistemas.

“A aprovação do primeiro projeto ligado ao ecossistema de corais é uma conquista do BNDES Azul, que é uma agenda prioritária do banco no governo do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Realizamos a maior chamada de corais do Brasil e começamos a tornar os projetos realidade”, acrescentou.

Em sua primeira rodada, a chamada pública BNDES Corais vai disponibilizar mais de R$ 160 milhões, sendo R$ 88 milhões provenientes de recursos do Fundo Socioambiental do BNDES, para fortalecer a resiliência dos recifes de coral brasileiros. “A chamada também busca ajudar a reduzir perdas e recuperar recifes de coral brasileiros, mitigando os efeitos da ação do homem e das mudanças climáticas, e melhorar a qualidade da água das bacias que alimentam os corais”, informou o banco.

A área de atuação do projeto abrange os dois principais bancos de corais do Brasil – Parcel Manoel Luís, em Cururupu, Litoral Ocidental do Maranhão, e Arquipélago de Abrolhos, em Caravelas, Litoral Sul da Bahia. Também atinge os recifes rasos da costa do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia e Espírito Santo.

A estimativa é que sejam criados 34 postos de trabalho durante a fase de implantação e gerados 126 novos empregos após a conclusão do projeto, segundo o BNDES.

Estadão Conteúdo