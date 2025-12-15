BC: IBC-Br total cai 0,25% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,25% em outubro, na comparação com setembro na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 15. No mês anterior, o índice caiu 0,19% (revisado, de -0,24%)

O resultado de outubro ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,10%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,50% a alta de 0,56%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, caiu 0,31% na margem, após uma queda de 0,29% no mês anterior (revisado, de -0,37%). O indicador próprio da agropecuária subiu 3,07%, após avanço de 1,86% em setembro (revisado, de 1,51%).

O índice de serviços caiu 0,23%, depois de ter caído 0,01% no mês anterior (revisado, de -0,09%); o da indústria recuou 0,74%, após queda de 0,69% em setembro (revisado, de -0,66%); e o de impostos equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,39%, após recuar 0,74% (revisado, de -0,65%).

Interanual

Na comparação com outubro de 2024, o IBC-Br total aumentou 0,38% na série sem ajuste sazonal abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,60%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,20% a alta de 2,50%.

O índice ex-agropecuária subiu 0,28% na comparação interanual, após avanço de 2,11% no mês anterior (revisado, de 1,82%) . O da agropecuária teve alta de 4,06%, depois de ter crescido 4,80% em setembro (revisado, de 4,86%).

O indicador de serviços cresceu 0,80%, após alta de 2,33% (revisado, de 1,80%), e o da indústria avançou 0,07%%, depois de ter subido 2,01% (revisado, de 2,09%). O índice de impostos caiu 1,51%, após alta de 1,51% (revisado, de 1,53%).

