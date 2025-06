BC faz compra e venda casada de dólares com intervenção dupla no câmbio

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Banco Central realizou uma intervenção dupla no câmbio na manhã desta quarta-feira (25), com compra e venda casada de dólares. Simultaneamente, a autoridade monetária vendeu US$ 1 bilhão no mercado à vista e negociou todos os 20 mil contratos em uma operação de swap cambial reverso, o que também equivale a US$ 1 bilhão.

No leilão à vista, o BC aceitou oito propostas, com diferencial de corte de -0,000300, entre 9h30 e 9h35.

Na intervenção de swap cambial reverso, foram aceitas duas propostas no total dos 20 mil contratos, com taxa de corte de 6,0100, com vencimento em 1º de agosto.

Com o leilão à vista, na prática, o BC retira dólares das reservas internacionais e vende aos operadores de câmbio. Já o efeito prático da operação de swap cambial reverso é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro.

No swap cambial reverso, o BC recebe a variação do dólar, acrescida de uma taxa de juros (cupom cambial), e se compromete a pagar a variação da taxa de juros doméstica acumulada no mesmo período (Selic).

Ao atuar nas duas pontas com operações que movimentam cifras equivalentes, os leilões não devem influenciar o comportamento da taxa de câmbio. O alívio deve ser sentido no cupom cambial, ou seja, na taxa de juros em dólares.

O dólar abriu próximo da estabilidade nesta quarta, com os investidores acompanhando notícias sobre o conflito entre Israel e Irã e à espera dos leilões do BC. Às 9h05, a moeda norte-americana caía 0,01%, cotada a R$ 5,5191.

Operações semelhantes foram feita pelo BC em 2019, na gestão de Roberto Campos Neto. Na época, o movimento foi chamado pelo mercado financeiro de “casadão”.