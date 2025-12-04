Banco Central desiste de regulamentar Pix parcelado

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Depois de adiar o lançamento do Pix parcelado, o Banco Central desistiu de regulamentar a modalidade. A decisão foi informada pela autoridade monetária nesta quinta-feira (4) a participantes do mercado durante encontro do Fórum Pix.



A nova funcionalidade do sistema, que já é oferecida por bancos e fintechs de forma independente, tinha previsão de lançamento pela autoridade monetária em setembro, mas foi adiada para que novas etapas do trabalho de regulamentação fossem desenvolvidas.



Agora, além de abandonar a regulamentação, o BC também vetou o uso do nome Pix parcelado por instituições financeiras, que poderão usar similares como “Pix no crédito”, “parcelamento do Pix”.



A falta de regulamentação do produto é vista com preocupação por especialistas em direito do consumidor. Para o Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), a decisão do BC é “inaceitável” e deixará o consumidor vulnerável ao risco de superendividamento.