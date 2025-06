Aurora faz oferta pela produtora de queijos Gran Mestri

DIEGO FELIX

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Aurora Coop, uma das maiores processadoras de proteína animal do país, anunciou nesta semana que fez uma oferta para a aquisição da Menestrina Participações S.A., controladora da fabricante de queijos Gran Mestri.

Em comunicado, a companhia disse que a operação visa a aquisição do controle acionário da sociedade que hoje comanda a Gran Mestri Alimentos, cujos donos principal é Acari Luiz Menestrina.

O negócio ainda precisa de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e os valores envolvidos na operação não foram divulgados.

A Aurora Coop é uma cooperativa central que controla outras 14 cooperativas menores em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao todo, mais de 153 mil famílias trabalham na produção da companhia, que também opera com marcas no mercado de laticínios.

Terceiro maior grupo agroindustrial de proteína animal do país, a companhia fechou 2024 com receita líquida de R$ 22,8 bilhões, alta de 13,5% na comparação com o ano anterior. Cerca de 63,6% do faturamento no período foi originado no mercado brasileiro, o restante veio das vendas no mercado externo.

Segundo a empresa, cerca de 21,6% das exportações de carne suína e 8,4% das exportações de aves do Brasil saíram da produção das cooperativas na região Sul.

Em expansão no mercado internacional, a Aurora também inaugurou no ano passado uma unidade em Xangai (China). O escritório iniciou sua operação no final de maio.

Sediada em Guaraciaba (SC), a Gran Mestri foi fundada por Acari Menestrina em 2002 e é especializada em queijos e manteiga, linha que a Aurora ainda não domina. Atualmente, a Gran Mestri trabalha com produção derivada de rebanho próprio e produtos feitos em parceria com produtores de leite especializados.

O foco da companhia é reproduzir técnicas italianas para a produção e maturação dos queijos, incluindo versões zero lactose. No portfólio estão os queijos parmesão, tipo grana, provolone, mascarpone, montanhês, gorgonzola, pecorino sardo e pecorino romano.

No pedido enviado ao Cade, a Aurora afirma que a operação representa uma oportunidade de ampliar e diversificar seu portfólio, agregando à sua estrutura produtiva e comercial a expertise da Gran Mestri, que também poderá capitalizar o negócio e focar em outras atividades.