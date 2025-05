Após prejuízo de R$ 2,6 bilhões, Correios divulgam plano para cortar R$ 1,5 bi em despesas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após registrar prejuízo de R$ 2,59 bilhões no ano passado, os Correios anunciaram um plano para reduzir despesas em R$ 1,5 bilhão em 2025. Para isso, criou um PDV (Programa de Desligamento Voluntário) e determinou que todos os funcionários devem retornar ao trabalho presencial a partir de 23 de junho.

O resultado do ano passado é três vezes pior que o de 2023, quando a companhia já estava no vermelho, com prejuízo de R$ 633,5 milhões.

Em nota, a empresa atribui parte dos resultados negativos à “taxa das blusinhas”: “A frustração de receita observada em 2024 decorre exclusivamente dos efeitos do novo marco regulatório das compras internacionais -uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios”.

A receita da empresa, no entanto, não explica completamente o resultado final. Houve queda foi de apenas 1,7% em relação a 2023 (de R$ 19,2 bilhões para R$ 18,9 bilhões).

O texto dos Correios também cita “despesas judiciais herdadas de gestões anteriores”. De acordo com o balanço, aumentaram tanto despesas operacionais como financeiras.

Entre as medidas anunciadas como parte do plano para economizar dinheiro, além do PDV e do fim do trabalho remoto, estão um incentivo à redução de jornada com redução de remuneração, suspensão temporária de férias, um novo formato de plano de saúde e uma revisão da estrutura da sede com a qual se espera cortar pelo menos 20% do orçamento de funções.