Ao vivo: Haddad fala sobre reoneração dos combustíveis

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva à imprensa para tratar como funcionará na prática a reoneração de PIS/Confins sobre combustíveis.

Na segunda-feira, 27, a assessoria do Ministério da Fazenda confirmou a reoneração completa do PIS/Cofins sobre gasolina e etanol. A modelagem da cobrança, com porcentual definido sobre cada item ainda não foi informado, mas deve ser anunciada por agora.

O modelo em discussão prevê uma oneração maior do combustível fóssil, como a gasolina, do que do biocombustível, como etanol, que é ambientalmente mais sustentável.