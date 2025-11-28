Alckmin diz que negociação com EUA não acabou e cita café solúvel, uva, máquinas e motores

Brasília, 28 – O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a negociação com os EUA para reverter o tarifaço “não acabou” depois que o presidente norte-americano Donald Trump retirou a sobretaxa de parte dos produtos atingidos. O tarifaço continua a afetar 22% das exportações brasileiras.

“Não acabou a negociação, ela vai ter mais velocidade. Agora, o que precisa tirar? O que ainda está, o café solúvel, a uva, máquinas, motores, então você tem uma pauta aí, sapato, roupa, produto, manufatura para a gente trabalhar e poder avançar, mas já melhorou”, disse Alckmin em entrevista ao podcast Flow

O vice-presidente ainda destacou o crescimento de 9,1% na exportação brasileira mesmo com o tarifaço. “Isso porque o Brasil abriu mercado”, afirmou. “Na década de 80, os Estados Unidos representavam 24% da exportação brasileira. Hoje são 12% “

Eleições

Alckmin disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o “candidato natural” para as eleições presidenciais de 2026. “Eu vejo que o presidente Lula é o candidato natural, porque onde tem reeleição, como nos Estados Unidos e no Brasil, o titular é o candidato natural, a não ser que tenha uma razão pessoal”, afirmou.

Ele ressaltou que um ano na política “é um século” e que “tudo pode mudar”.

Estadão Conteúdo