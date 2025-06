A Galípolo, Campos Neto repete que gostaria de ter avançado em autonomia financeira do BC

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto repetiu, em uma entrevista ao atual chefe da autarquia, Gabriel Galípolo, que gostaria de ter avançado com a autonomia orçamentária e financeira da autarquia. Eles falaram em um episódio do “Conversas Presidenciais”, programa de entrevistas conduzidas por Galípolo com ex-presidentes do BC.

“É muito difícil você, que vem do mundo privado e está acostumado a pagar bônus e tal, e aí você chega no Banco Central e você tem que achar uma forma diferente de motivar as pessoas. Eu acho que talvez esse tenha sido até um erro, eu deveria ter pressionado e insistido na autonomia financeira antes, ter sido mais enfático nisso”, disse Campos Neto.

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conceder autonomia financeira e orçamentária ao BC, elaborada na gestão de Campos Neto, está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde o ano passado. Agora, Galípolo tem tentado avançar com o texto. Como mostrou a Broadcast, o BC também quer ampliar o seu perímetro regulatório por meio da medida.

Campos Neto afirmou que uma das grandes dificuldades da sua gestão foi ver o BC fazer muitas entregas e não conseguir manter a sua equipe motivada sempre. Indagado por Galípolo sobre o tema, Campos Neto ainda elogiou o quadro técnico do BC, tanto pela sua qualificação, quanto pelo trabalho em entregas como o Pix.

Estadão conteúdo