Dr. José Leandro: O que você precisa saber sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Entenda os aspectos, diagnósticos, tratamentos do transtorno e seu impacto abrangente na vida de crianças, adolescentes e adultos com o especialista

Em uma entrevista exclusiva com o Dr. José Leandro dos Santos, graduado em Medicina pela Universidade de Sergipe e atualmente cursando pós-graduação em Psiquiatria pela CETRUS/SANAR e em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC/PR, o especialista compartilhou esclarecimentos fundamentais sobre os aspectos centrais do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

De acordo com o Dr. José, o TDAH é uma condição que se manifesta com diferentes graus de desatenção, impulsividade e/ou hiperatividade. Afetando crianças, adolescentes e adultos em todo o mundo, esse transtorno pode resultar em prejuízos funcionais significativos nos âmbitos acadêmico, social, pessoal e profissional. Segundo o psiquiatra que também é portador de TDAH, é crucial compreender que os sintomas devem estar presentes em diversos contextos da vida da pessoa para que seja diagnosticado com o transtorno.

O médico explica que o diagnóstico do TDAH requer uma avaliação minuciosa. A história clínica do paciente é fundamental, e questionários são ferramentas valiosas para rastrear sintomas e prejuízos funcionais. No caso de crianças, é essencial obter informações dos pais, da criança e da escola. Diversas escalas, como a Escala de Conners, são utilizadas para avaliação, somando-se os resultados e comparando-os com notas de corte. Para adultos, avaliações abrangem níveis de funcionamento, histórico psiquiátrico, adaptação psicossocial, diagnóstico diferencial e comorbidades.

Conforme o especialista, o transtorno tem raízes em fatores genéticos, com estudos destacando uma forte influência hereditária. Além disso, disfunções neurobiológicas relacionadas a privações e maus tratos na infância, alterações genéticas e fatores pré e perinatais, como exposição a substâncias tóxicas durante a gravidez, complicação no parto e prematuridade, também são considerados.

“Os transtornos comórbidos mais comuns na primeira infância são: transtorno desafiador de oposição, distúrbios de linguagem, transtornos de ansiedade. Na idade adulta, esses problemas podem ser agravados, afetando o alcance de objetivos pessoais e interferindo no estabelecimento e manutenção de relacionamentos interpessoais,” enfatiza o doutor.

O Dr. José destaca que ao longo da vida de um indivíduo, o TDAH pode aumentar o risco de outros transtornos psiquiátricos, fracasso educacional e ocupacional, acidentes, criminalidade, incapacidade social e vícios. Especialmente devido aos níveis elevados de impulsividade associados, distúrbios comportamentais, como agressividade, abuso de substâncias e comportamentos de risco no trânsito, podem se manifestar.

O tratamento da doença é multifacetado. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) destaca-se como uma abordagem com alta evidência científica. No entanto, quanto à terapia medicamentosa, o médico explica que os psicoestimulantes, como metilfenidato e derivados de anfetaminas, são as opções de primeira linha devido ao seu perfil de risco-benefício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O especialista e autor do Ebook ‘Desvendando o TDAH: Um Guia Completo para Compreensão e Gestão’, menciona métodos eficazes como estratégias no processo de tratamento, “Suporte, treinamento para os cuidadores, estrutura, rotina na casa, implementação de sistemas de recompensa para incentivar a conclusão de tarefas são imprescindíveis”.

A importância de compreender e educar sobre o TDAH é vital, evitando julgamentos e estigmatização, “Reconheça que o TDAH é uma condição neurológica e não uma escolha. Demonstre empatia: mostre empatia e compreensão em relação às dificuldades que a pessoa pode enfrentar diariamente. Evite julgamentos e estigmatização. Apresente feedback construtivo, seja flexível, estimule o Interesse e a motivação”, finaliza Dr. José Leandro.