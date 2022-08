DJ Braga lança clipe com participação do marido de Jojo Todynho

DJ Braga lançou o clipe da música “Se Ficar Puto É Pior”, com a participação de Lucas Souza, marido da cantora Jojo Todynho

DJ Braga lançou o clipe da música “Se Ficar Puto É Pior”, com a participação de Lucas Souza, marido da cantora Jojo Todynho, na noite desta quinta-feira. Em uma casa de festas, o jovem de 20 anos comemorou seu mais novo projeto de trabalho ao lado de amigos e famosos, entre eles Nicole Bahs e Taty Zatto.

“A música fala exatamente da minha realidade , e tive o privilégio de contar com a produção do Papatinho que deixou a música exatamente como eu imaginei. Espero que a galera curta a música e o clipe. Foi tudo preparado com muito amor”, disse DJ Braga.

DJ Braga lançou o clipe da música “Se Ficar Puto É Pior”

Segundo o jovem, a gravação do clipe foi a realização de um sonho que foi plantado aos 15 anos, quando iniciou sua carreira na música.

Segundo o jovem, a gravação do clipe foi a realização de um sonho que foi plantado aos 15 anos, quando iniciou sua carreira na música.

“Sei que para alcançar meu objetivo, abri mão de muita coisa. Muito novo, eu fazia festa para as pessoas mas quase não sabia o que era ir à festa com meus amigos. A grande vantagem é que tendo meu pai e minha irmã do meu lado no trabalho, além de me sentir mais confiante, tenho a família junto de mim”, falou DJ Braga, que completou:

“Minha mãe já não está tão perto dessa minha correria de shows e etc, mas tudo que faço é pensando em dar tudo de melhor para ela. Estou bem ansioso e ao mesmo tempo feliz com o lançamento do clipe”.

Em uma casa de festas, o jovem de 20 anos comemorou seu mais novo projeto de trabalho ao lado de amigos e famosos, entre eles Nicole Bahs e Taty Zatto.

Lucas Souza falou sobre a primeira experiência em frente às câmeras.

“Tô muito feliz por ter participado do videoclipe, espero que essa música seja um sucesso gigantesco. O Braguinha é um cara muito talentoso e que já está aí nos palcos fazendo muito sucesso. É um prazer imenso ter participado do videoclipe, tô muito feliz mesmo, eu sempre comento com as pessoas que eu sou o cara que fica puto, que é o invejoso ali do videoclipe, mas cara foi um prazer, foi um prazer ter participado e espera que vem hit por aí, ‘Se ficar Puto é Pior’, esquece, estourou, explodiu”, disse o marido de Jojo.