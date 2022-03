Dia Mundial da Criatividade em São Paulo tem chamada aberta para atividades; veja como participar

Com atividades gratuitas e abertas ao público, maior festival colaborativo de criatividade do mundo abre inscrições para as atividades

O Dia Mundial da Criatividade/World Creativity Day, festival colaborativo que é celebrado em abril simultaneamente em dezenas de cidades do mundo, está com as inscrições abertas para quem quer realizar atividades nos três dias do evento, dias 20, 21 e 22 de abril. As inscrições estão abertas até o dia 18 de março, e podem ser feitas neste link: https://app.worldcreativityday.com/pt/brazil/sao-paulo/inspirer/apply .

O festival é realizado em todo o mundo e, neste ano, estará presente em 130 cidades de 19 países. Em São Paulo, o Dia Mundial da Criatividade/ World Creativity Day tem como parceira a plataforma A Vida no Centro, plataforma de inovação social e experiências urbanas a partir do Centro de São Paulo.

Denize Bacoccina, cofundadora do A Vida no Centro e líder da edição São Paulo junto com Clayton Melo

O lema deste ano, o quinto do festival, é Celebrar a Vida, no sentido de juntar forças para seguir em frente após os dois anos de pandemia e construir um futuro melhor, mais colaborativo, mais diverso e menos desigual. O festival terá formato híbrido, com atividades online e outras presenciais, em locais fechados e ao ar livre. A limitação de público e ocupação dos espaços vai depender do momento da pandemia naquela data.

As atividades devem seguir o tema de criatividade e inovação. Mas do que estamos falando exatamente? O conceito é amplo porque a ideia é esta mesmo, mostra que a inovação não é uma característica exclusiva de empresas de tecnologia, mas pode estar em todos os lugares. O pensamento inovador pode ser aplicado numa grande empresa ou nas criações de um artista. A criatividade é inerente ao ser humano, e pode ser aplicada em várias escalas e em todos os tipos de atividades.

Festival colaborativo

O festival é colaborativo e realizado com a participação de voluntários e parceiros que ajudam a organizar e a montar a programação. As atividades se organizam ao redor de quatro eixos: emoções, diversidade, aprendizagem e sustentabilidade. E as atrações ficam a critério da criatividade dos proponentes: uma palestra, um debate, uma apresentação musical, um tour, teatro, uma aula de jardinagem, ou uma oficina de compostagem, apenas para citar alguns exemplos.

“Entendemos que a inovação pode estar em qualquer lugar, por isso a programação é bem ampla e depende da criatividade de cada proponente”, diz Denize Bacoccina, cofundadora do A Vida no Centro e líder da edição São Paulo junto com Clayton Melo.

“A inovação e a criatividade são potencializadas pela colaboração e a inteligência coletiva. E o papel do festival é facilitar esse processo, conectando as mentes criativas e estimulando novas ideias e comportamentos”, diz Clayton Melo, cofundador do A Vida no Centro e líder em São Paulo.

As atividades serão realizadas em três espaços distintos, e concentradas cada dia em um local. No dia 20, a programação será no Learning Village, hub de inovação e tecnologia com foco em educação e desenvolvimento de pessoas, na Vila Madalena. No dia 21, feriado, o local será a Praça Roosevelt, no Centro de São Paulo. Haverá atividades na própria praça, na SP Escola de Teatro e no Cine Bijou, que também ficam na Praça Roosevelt. No dia 22, as atividades se concentram no Ecoe Coworking, coworking que fica na Rua Barão de Tatuí, na Santa Cecília e que além de um espaço de trabalho é um ponto de encontro da comunidade, com livraria e espaço ao ar livre.

As atividades serão realizadas em três espaços distintos, e concentradas

Como participar

Se você quer fazer parte da realização do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em São Paulo, basta acessar o site do World Creativity Day ou enviar e-mail para [email protected] e se inscrever até o dia 18/03/2022. É possível se inscrever como voluntário, para ajudar na organização, ou como inspirador, que são as pessoas que propõe atividades. Anfitriões são os espaços onde as atividades serão realizadas. Parceiros e patrocinadores interessados em aliar suas marcas ao Dia Mundial da Criatividade e viabilizar suas atividades podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]