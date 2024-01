Desafios e Esperanças: Dra. Denise Altomar lidera conscientização no Dia Mundial contra a Hanseníase

Especialista da Unimed-Rio destaca avanços no tratamento e alerta para a persistência do preconceito

No Dia Mundial contra a Hanseníase, a Dra. Denise Altomar, dermatologista e diretora dos Prontos Atendimentos da Unimed-Rio, lidera uma campanha de conscientização para destacar os desafios e avanços no enfrentamento dessa doença que ainda persiste como um problema de saúde pública no Brasil.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hanseníase de 2023, a patologia continua a desafiar os esforços de controle, com 14.962 novos casos diagnosticados em 2022. Transmitida pelo Mycobacterium leprae, a hanseníase requer atenção especial devido à sua forma de disseminação através das vias aéreas.

Em uma entrevista exclusiva, a Dra. Denise Altomar explica que a detecção precoce é crucial, uma vez que os pacientes tornam-se não transmissores após iniciar o tratamento. Ela alerta para os sintomas além das manifestações cutâneas, ressaltando a importância de ficar atento a alterações na sensibilidade ao frio, calor, tato e dor.

O diagnóstico, conforme a médica, envolve exames dermatológicos e neurológicos criteriosos, incluindo testes de sensibilidade. A Dra. Denise destaca a existência de tipos multibacilares e paucibacilares, além de formas da doença que não apresentam lesões de pele, exigindo testes adicionais para diferenciação.

A hanseníase, se não tratada adequadamente, pode deixar sequelas, como a perda parcial ou completa da sensibilidade nas extremidades. A Dra. Denise enfatiza que a cura é possível com tratamento adequado, que pode durar de seis meses a dois anos, dependendo da gravidade da doença.

Apesar dos avanços, o preconceito persiste, e a Dra. Denise destaca a importância de campanhas como o ‘Janeiro Roxo’, promovido pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Dermatologia, para esclarecer a população. Ela reforça que, embora tenha diminuído a prevalência, a hanseníase continua a ser um desafio, e a informação é a chave para superar estigmas e promover a cura.