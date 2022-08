Criança tem parte do dedo amputado após ter mão prensada em armário de escola

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, foi instaurado um procedimento para apurar o caso e oferecer o suporte necessário à família

O aluno Caleb Fernandes, de 4 anos, teve parte do dedo amputado após ter mão prensada no armário da escola, em Goiânia. O caso aconteceu na quarta-feira, 10 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Indignada, a mãe, Amanda Fernandes Araújo, conta que o que foi afirmado pela instituição é que uma professora teria prendido o dedo de forma acidental no local.

A secretaria ainda informou que os servidores da instituição providenciaram atendimento médico imediato para a criança e que a pasta disponibilizou acompanhamento psicológico à família e acionou o Núcleo de Mediação de Conflitos para orientar profissionais e a comunidade escolar.

A mãe conta que, no dia do incidente, recebeu uma ligação da diretora da unidade, informando que teria acontecido um acidente com o filho dela e que ele teria sido encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

No relatório médico, o hospital explica ter ocorrido o esmagamento e a fratura da falange distral do dedo indicador da mão esquerda, ocasionando na necessidade de amputação. Após passar pela cirurgia, o menino teve alta na quinta-feira (11).

Segundo a mãe, inicialmente a versão que teria sido contada pela coordenadora da unidade que estava no Hugol a esperando, é que um colega de classe de Caleb teria fechado a mão dele no armário. No entanto, Amanda ressalta que o filho teria negado essa versão e apontado que a professora quem teria sido a responsável por fecha o dedo da criança.

Ela ainda pontua que, no dia seguinte, foi até a instituição para cobrar explicações e que, na ocasião, e a diretoria também informou que a professora quem teria prensado o dedo da criança, de forma acidental, no armário de madeira em questão.

Na sexta-feira (12), Amanda registrou o caso na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA).

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Caroline Borges Braga, o inquérito ainda está em fase inicial e nenhuma testemunha ainda foi ouvida. No entanto, os envolvidos devem ser intimados em breve.

Nota na íntegra da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia

“A respeito do incidente que ocorreu no Cmei Ipê Amarelo, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informa o que se segue:

Ao tomar conhecimento do fato, a SME Goiânia instaurou um procedimento para apurar e oferecer todo suporte necessário à família.

Durante o ocorrido, a SME ressalta que servidores da instituição providenciaram atendimento médico imediato para a criança.

O fato envolvendo o estudante de 4 anos, que frenquenta a unidade desde o primeiro ano de vida, ocorreu na última quarta-feira (10/08).

Além de acompanhar o ocorrido, a SME disponibilizou acompanhamento psicológico à família e acionou o Núcleo de Mediação de Conflitos para orientar profissionais e a comunidade escolar.

A SME reforça que orienta seus profissionais a cumprir os protocolos estabelecidos em legislação, uma vez que a segurança e o bem-estar dos estudantes são prioridades para a gestão municipal.

Vale ressaltar, por fim, que os profissionais da SME são capacitados e treinados para prevenção, bem como para atuar em possíveis ocorrências que demandem ações de primeiros socorros.”