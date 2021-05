CPI da Covid deverá ter checagem de informações online

O senador não mediu palavras ao reclamar que o depoimento de Pazuello foi “cheio de contradições e mentiras”

O Senador Renan Calheiros, relator na CPI da Covid afirmou em entrevista coletiva que tentará contratar uma agência especializada em checagem de fatos a partir do próximo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

O senador não mediu palavras ao reclamar que o depoimento de Pazuello foi “cheio de contradições e mentiras”. Com isso, o senador defendeu a contratação de uma agência checadora para analisar as declarações dos depoentes enquanto eles ainda prestam esclarecimentos.

“Ele chegou ao cúmulo de negar declarações públicas dele mesmo e do presidente da República”, disse Calheiros. o ex-ministro da Saúde deu versões diferentes de relatos feitos por outros depoentes sobre ações do governo federal diante do combate ao coronavírus.

Diferentemente de Carlos Murillo, executivo da Pfizer, e do ex-secretário de Comunicação Social do governo federal Fábio Wajngarten, Pazuello disse que houve resposta às ofertas de vacina feitas no ano passado pela empresa farmacêutica.

“Na medida em que depoimentos forem juntados à investigação, com contradições óbvias, vamos ter que na sequência fazer acareações sim. Isso é uma recomendação do processo investigativo”, afirmou o relator Renan Calheiros.

De acordo com Pazuello, a falta de respostas as propostas da Pfizer no ano passado, se deu pelas condições oferecidas, piores do que as de outras empresas. Diante da insistência do relator, o ex-ministro afirmou que respondeu a Pfizer.

“Respondemos inúmeras vezes. De agosto a dezembro. Eu tenho todas a comunicações da Pfizer”. “O presidente da Pfizer disse que não houve resposta. Ele mentiu?”, questionou Calheiros.

A agência checadora da verdade para a comissão parlamentar de inquérito, pela primeira vez, deverá ser feita e acompanhada online.