Covid-19: mais 5,2 milhões de vacinas são distribuídas para todo o Brasil

A partir desta quinta-feira (29/04), estados e DF começam a receber novos lotes das vacinas da Fiocruz e do Butantan para ampliar ainda mais a campanha de vacinação

Mais um lote com 5,2 milhões de doses de vacina Covid-19 começa a ser distribuído pelo Ministério da Saúde. São 5,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 104,8 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber as novas remessas em uma divisão proporcional e igualitária a partir desta quinta-feira (29).

As doses são destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia. Além disso, estão sendo enviadas vacinas adicionais para imunização de trabalhadores da saúde de Santa Catarina. As orientações estão no 13º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde.

A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões tripartites (governos federal, estaduais e municipais), observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as doses da Fiocruz.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. As recomendações estão nesta nota técnica.

MAIS DE 60 MILHÕES DE DOSES DISTRIBUÍDAS

O Ministério da Saúde está coordenando a 15ª pauta de distribuição de doses para a campanha de vacinação contra a covid-19, iniciada no dia 18 de janeiro. Até o momento, contando com esse novo lote, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas mais de 62,6 milhões de doses de imunizantes, com um alcance de aproximadamente 37,5 milhões de brasileiros.

Até o dia 28 de abril, mais de 40,4 milhões de doses já foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.