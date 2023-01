Corpo de Rita de Cássia será velado e enterrado em cidade natal da cantora

Ela tinha mais de 500 músicas escritas e era famosa especialmente por clássicos do forró eletrônico, como “Meu Vaqueiro, Meu Peão”

O corpo de Rita de Cássia será velado e enterrado em Alto Santo (CE), cidade natal da cantora de forró. A compositora morreu aos 50 anos, na terça-feira (3), em um hospital particular em Fortaleza.

A informação foi confirmada à reportagem por Fernando Ivo, empresário e amigo da cantora de forró. “A cerimônia de sepultamento será às 17h. Será restrita a familiares e amigos próximos”, disse.

Rita foi diagnosticada com fibrose pulmonar há cerca de um ano. Nos últimos dias, ela passou mal e foi submetida a um atendimento de emergência. A artista, no entanto, não resistiu às complicações da doença e morreu ontem.

Ela tinha mais de 500 músicas escritas e era famosa especialmente por clássicos do forró eletrônico, como “Meu Vaqueiro, Meu Peão” e “Saga de um Vaqueiro”. Algumas de suas composições foram gravadas por bandas como Aviões do Forró, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau.