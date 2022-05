Coreia do Norte faz teste com míssil balístico após viagem de Biden à Ásia

Militares de Japão e Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte realizou o lançamento de um míssil balístico na costa leste do país

Militares de Japão e Coreia do Sul afirmaram na manhã desta quarta-feira (25), ainda final da tarde de terça (24) no Brasil, que a Coreia do Norte realizou o lançamento de um míssil balístico na costa leste do país.

De acordo com a Guarda Costeira japonesa, o artefato caiu no mar. Não são conhecidos detalhes sobre o míssil que teria sido testado.

O lançamento se dá poucas horas após o final da viagem de Joe Biden à Ásia. O presidente americano esteve em Seul e Tóquio, onde nesta terça participou de um encontro do Quad. No sábado, em encontro com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, Biden concordou em reforçar a realização de exercícios militares na região como forma de dissuasão sobre a ditadura do norte.

Antes da viagem, havia a especulação de que Pyongyang pudesse fazer testes durante a estadia do americano na região como forma de provocação.