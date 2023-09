Conheça a especialidade médica com o menor número de profissionais

Apesar de a Medicina ser o curso mais concorrido no Brasil, algumas áreas são menores, como cirurgia de cabeça e pescoço. Conheça sobre a especialidade e suas particularidades

O sonho de uma carreira é um dos objetivos de muitos jovens brasileiros que estudam constantemente para passar no vestibular, seja ENEM, seja particular. A cada ano, as inscrições para universidade pública aumentam, ampliando a concorrência e a nota de corte para cursos altamente concorridos, como a Medicina.

O curso de Medicina é — e vem sendo durante os últimos anos — o curso mais concorrido e com a maior nota de corte. A profissão atrai pelo grande prestígio que a sociedade atribui a ela, além de contar com um dos maiores salários do mercado. Com isso, pessoas passam anos e anos estudando para o vestibular e para a residência médica, que pode durar alguns anos após a faculdade.

Por mais que alguns estudantes já saibam em qual área se especializar, muitos ficam em dúvida durante a residência. Assim como no vestibular, algumas áreas são bastante disputadas e outras não. Um exemplo é a área dermatológica que é uma das áreas mais disputadas entre os residentes. Em contrapartida, a área de cirurgia de cabeça e pescoço é a que contém o menor número de profissionais no país.

Sobre a área

A cirurgia é uma área muito prestigiada, uma vez que as pessoas são salvas por meio delas. Séries como Grey’s Anatomy ficaram conhecidas por retratar parte da rotina desses profissionais, aumentando o sonho de jovens de atuar na área. No entanto, a área de cirurgia de cabeça e pescoço é pouco conhecida pela maioria das pessoas.

O profissional precisa passar por uma residência de cirurgia geral ou otorrinolaringologia, uma vez que ele será responsável por cirurgias da face e do pescoço. Tais procedimentos são voltados para pequenos tumores nas regiões, incluindo no couro cabeludo.

A tarefa difere da cirurgia neurológica que se concentra no cérebro e na coluna cervical. Os procedimentos mais comuns são feitos no tecido da pele, glândulas, nariz, boca e laringe.

O mercado atualmente

Segundo a Demografia Médica 2023, a área conta atualmente com um pouco mais de 1400 profissionais, o que totaliza menos de 1% dos médicos no país. A maioria se encontra nas regiões Sudeste e Nordeste, principalmente nas capitais, sendo de difícil acesso para quem mora em áreas rurais ou em cidades do interior. Além disso, aproximadamente 80% dos profissionais são homens.

Requisitos para o profissional

Para a área de cirurgia, é necessário que os profissionais tenham algumas características específicas. Apesar de ser uma área bastante prestigiada, ela possui responsabilidades tremendas, uma vez que a pessoa pode salvar ou tirar uma vida por um simples erro.

É de extrema importância, então, que o médico atuante nessa área seja focado e tenha segurança em si mesmo para realizar dos mais complicados aos mais simples procedimentos. Também é crucial que a pessoa saiba trabalhar em equipe e tenha bom relacionamento interpessoal. Afinal, ele não estará trabalhando sozinho e necessitará estar alinhado com outras áreas para continuar o tratamento do paciente.

Para isso, é fundamental que esse profissional saiba ouvir e compreender as queixas do paciente, a fim de que o direcione para os procedimentos adequados ou para a área de expertise correta. Em trabalhos conjuntos, é preciso ouvir e debater opiniões e diagnósticos feitos por outra área.

Também é necessário estudar procedimentos e se manter atualizado sobre as novas técnicas de procedimentos que sejam melhores para o paciente. Apesar de em alguns casos contar com cirurgias abertas, outras podem ser feitas por procedimentos menos invasivos e agressivos para o paciente.