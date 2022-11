Confira o funcionamento dos órgãos do GDF no feriadão

Prontos-socorros e emergências funcionam normalmente no fim de semana e no feriado. Sábado (12) terá vacinação e testagem contra a covid-19

Pontos turísticos, equipamentos culturais e parte dos serviços públicos do Distrito Federal vão adotar horários diferenciados em função do ponto facultativo, nesta segunda-feira (14), e do feriado do dia 15 de novembro, Proclamação da República.

Atenção para os serviços de saúde disponíveis no feriado! Apesar do ponto facultativo decretado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), as unidades da Secretaria de Saúde vão funcionar normalmente na segunda-feira (14). Já no feriado da Proclamação da República, somente os serviços de urgência e emergência estarão disponíveis à população. No sábado (12), haverá vacinação e testagem contra a covid-19.

Confira, abaixo, o esquema de funcionamento de órgãos públicos no DF:

Saúde

→ SAMU – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

→ Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

→ Emergência odontológica – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta, inclusive no sábado, no domingo e no feriado da Proclamação da República.

→ UBS – As unidades básicas de saúde (UBSs) estarão fechadas no dias 12 (sábado), 13 (domingo) e 15 (terça-feira), atendendo normalmente no dia 14 (segunda-feira), a partir das 7h. Localize sua UBS de referência no site Busca Saúde.

→ Farmácias de Alto Custo – Estarão fechadas no fim de semana e no dia 15 (terça-feira), atendendo normalmente no dia 14 (segunda-feira), das 7h às 19h. Também estarão fechadas nos dias 16 (quarta-feira) e 17 (quinta-feira) para realização do inventário anual.

→ Hemocentro – A Fundação Hemocentro estará fechada nos dias 13 (domingo) e 15 (terça-feira), atendendo normalmente nos dias 12 (sábado) e 14 (segunda-feira), das 7h às 18h, para atendimento ao público mediante agendamento no site agenda.df.gov.br.

→ Ambulatórios e policlínicas – Não abrem nos dias 12 (sábado), 13 (domingo) e 15 (terça-feira), atendendo normalmente no dia 14 (segunda-feira). No caso específico da Policlínica de Taguatinga, a farmácia ficará fechada também nos dias 16 e 17 de novembro, voltando a atender no dia 18 de novembro (sexta-feira), após procedimentos de inventário.

→ Vacinação – Haverá vacinação nos dias 12 (sábado) e 14 (segunda-feira), mas o serviço estará suspenso no dia 15 (terça-feira). Confira a lista completa dos Pontos de Vacinação.

→ Testagem de covid-19 – As unidades básicas de saúde (UBSs) fazem testagem da covid-19 durante seu horário de funcionamento, das 8h às 17h, no dia 14 (segunda-feira), mas o serviço estará suspenso no feriado do dia 15 (terça-feira). No dia 12 (sábado), 34 UBSs farão a testagem das 8h às 12h. Confira abaixo a lista completa dos locais:

UBS 1 Sobradinho

Horário: 8h às 12h

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23

UBS 3 Sobradinho

Horário: 8h às 12h

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina

UBS 1 Sobradinho II

Horário: 8h às 12h

Endereço: AR 13 Conjunto 7 Lote 1 Área Especial

UBS 2 Sobradinho II

Horário: 8h às 12h

Endereço: Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 4 Planaltina

Horário: 8h às 12h

Endereço: Estância Nova Planaltina – Quadra 2 Rua A Área Especial

UBS 3 Paranoá

Horário: 8h às 12h

Endereço: Quadra 2 Conjunto 6

UBS 1 Lago Norte

Horário: 8h às 12h

Endereço: QI 3 Área Especial – Lago Norte

UBS 1 Asa Norte

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQN 114

UBS 2 Asa Norte

Horário: 8h às 18h

Endereço: SGAN 905

UBS 3 Vila Planalto

Horário: 8h às 12h

Endereço: Rua Piau – Acampamento Pacheco Fernandes

UBS 1 Cruzeiro

Horário: 8h às 12h

Endereço: SHCES 601 – Cruzeiro Novo

UBS 2 Cruzeiro

Horário: 8h às 12h

Endereço: Setor Escolar Lote 4 – Cruzeiro Velho

UBS 1 Guará

Horário: 8h às 12h

Endereço: QI 6

UBS 2 Guará

Horário: 8h às 12h

Endereço: QE 23

UBS 3 Guará

Horário: 8h às 12h

Endereço: QE 38

UBS 1 Núcleo Bandeirante

Horário: 8h às 12h

Endereço: 3º Avenida – Área Especial 3

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário: 8h às 12h

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 1 Gama

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQ 6/12

UBS 2 Santa Maria

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQ 217/317

UBS 1 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNP 7/11

UBS 10 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: QNN 12

UBS 11 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNO 17/18

UBS 12 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNQ 3/4

UBS 17 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNP 16/20

UBS 2 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: QNN 15 Lote F

UBS 3 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 5 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: QNM 16 Lote F

UBS 6 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNP 10/14

UBS 7 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: QNO 10

UBS 8 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNP 13/17

UBS 9 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQNP 28/32

UBS 16 Ceilândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: Quadra 500 S/N – Trecho 1 Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: EQ 6/8 – Setor Norte

UBS 2 Brazlândia

Horário: 8h às 12h

Endereço: Quadra 45 – Vila São José

Desenvolvimento social

→ Cras, Creas e Centros de Convivência – Funcionam nesta segunda (14) e fecham na terça (15).

→ Restaurantes comunitários – Funcionam nesta segunda (14) e fecham na terça (15).

→ Caps – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem no sábado (12), no domingo (13) e na terça-feira (15). No entanto, na segunda-feira (14), os trabalhos prosseguem normalmente. Localize seu CAPS de referência no site Busca Saúde.

→ Unidade de Proteção Social 24 horas – Funciona em regime de plantão.

→ Centros Pop – Abertos normalmente, a partir das 7h.

CEB

O atendimento das equipes de manutenção aos chamados abertos pelo aplicativo Ilumina DF e o teleatendimento da CEB Ipes por meio da Central 155 funcionam diariamente, atuando 24 horas por dia, sete dias por semana.

Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que não haverá expediente nos dias 14 (ponto facultativo) e 15 (feriado), mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Justiça e Cidadania

→ Na Hora e Procon – Todas as unidades estarão fechadas no ponto facultativo e no feriado.

→ Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio – Unidades fechadas durante o ponto facultativo e feriado. Para o Conselho Tutelar, demandas podem ser registradas pelo telefone 125, da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca). Para o Centro Integrado 18 de Maio, o atendimento será em regime de plantão, das 8h às 20h, pelo telefone 98314-0636.

→ Pró-Vítima – Núcleos do programa vão funcionar em regime de plantão, pelos telefones: 98314-0620 (Ceilândia), 98314-0619 (Guará), 98314-0622 (Paranoá), 98314-0611 (Planaltina), 98314-0626 (Plano Piloto), 98314-0631(Taguatinga), 98314-0632 (Itapoã) e 98314-0613 (Recanto das Emas).

Mobilidade

→ Ônibus – No dia 14, as empresas de ônibus vão operar com a tabela horária de dia útil. E no dia 15, os ônibus vão circular nos horários da tabela de domingo. Os usuários podem consultar os horários dos coletivos no site DF no Ponto.

→ Metrô – No dia 14, das 5h30 às 23h30. Dia 15, das 7h às 19h.

BRB

→ Agências e correspondentes bancários trabalham normalmente na segunda-feira (14) e estarão fechados na terça-feira (15).

→ O Mirante da Torre de TV não abre na segunda-feira (14) e não terá visitação no feriado (15).

Ceasa

No dia 14, funciona das 4h30 às 17h. No dia 15, das 8h às 17h.

DER

→ Atendimento ao público do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) – Setor de Multas e Penalidades e Protocolo – Não haverá expediente nos dias 14 e 15.

→ Operações de fluidez nas rodovias distritais Estrada Parque Ceilândia (DF-095), DF-001, entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, na BR-070 e na Barragem do Paranoá (período vespertino):

Dia 14 – Serão operadas normalmente;

Dia 15 – Não haverá operações de reversão.

→ Eixão do Lazer – O tradicional Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), estará fechado ao trânsito de veículos e aberto ao público no dia de feriado nacional (15), entre 6h e 18h.

O Eixão do Lazer estará fechado ao trânsito de veículos e aberto ao público neste feriado, dia 15, das 6h às 18h | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Zoológico

No dia 14 não abre. No dia 15, abre das 8h30 às 17h.

Brasília Ambiental

Todas as unidades de conservação (UCs) administradas pela autarquia funcionam normalmente. Confira, abaixo, os horários de funcionamento dos parques:

→ Parque Recreativo do Gama – das 6h às 18h

→ Parque Distrital das Copaíbas – das 8h às 18h

→ Monumento Natural Dom Bosco – das 6h às 20h

→ Parque Ecológico do Paranoá – das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira – dias 6h às 20h

→ Parque Ecológico do Lago Norte – das 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul – das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Olhos d’Água – portão principal aberto das 5h30 às 20h; portões laterais, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer – das 6h às 22h

→ Parque Ecológico de Águas Claras – das 5h às 22h

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo – das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Areal – das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha – das 6h às 22h

→ Parque Ecológico Cortado – das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas – das 7h às 18h

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul – das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Península Sul – das 6h às 22h

Cultura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF informa que os espaços culturais sob sua gestão seguirão seus horários de funcionamento normais, nos dias 14 e 15 de novembro. A exceção é o Centro Cultural Três Poderes e o Espaço Oscar Niemeyer, que encontram-se fechados devido à interdição da Praça dos Três Poderes.

Segurança Pública

→ Polícia Militar – Funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo fins de semana e feriados.

→ Polícia Civil – As delegacias circunscricionais da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (DCA), funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas, bem como a delegacia eletrônica.

→ Corpo de Bombeiros Militar – O CBMDF funcionará em regime de escala de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências.

→ Detran – As unidades do Detran estarão fechadas e não haverá atendimento presencial. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran, funcionarão normalmente.

→ Defesa Civil – Atendimento em regime de plantão. A Defesa Civil mantém equipes de técnicos plantonistas todos os dias durante 24 horas. Serviços podem ser acionados pelos telefones 193 ou 199.