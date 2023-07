Confira datas dos arraiás julinos no Distrito Federal

Em meio a uma temporada de muito frio, as fogueiras das festas julinas continuam aquecendo os brasilienses

Em julho também tem arraiá! Em meio a uma temporada de muito frio, as fogueiras das festas julinas continuam aquecendo os brasilienses, e para este mês, diversas comemorações prometem levar muita diversão para a população, com comidas, brincadeiras e quadrilhas típicas dessa época. Por isso, o Jornal de Brasília traz um calendário repleto de opções de arraial, inclusive para este fim de semana.

Além dos eventos independentes, as quadrilhas do Circuito Distrito Junino, que recebe o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), se apresentam a partir de hoje (7) no Complexo Cultural de Samambaia, com a organização do Instituto Cultural e Social do Distrito Federal (INCS). As apresentações acontecem também nos dias 8, 9, 14, 15 e 16 de julho, das 18h à 1h. Confira as demais festas e aproveite!

7 de julho

Arraiá da Ceasa 2023

Local: estacionamento do Ceasa – SIA Trecho 10

Horário: a partir das 20h

Entrada: a partir de R$ 50

Atrações especiais: Evoney Fernandes e Guilherme Silva.

Arraiá Fest

Local: Parque de Exposições de São Sebastião – ao lado do terminal rodoviário

Horário: a partir das 20h

Entrada: a partir de R$40

Atrações especiais: Evoney Fernandes, Negão Chandon, ntônio Rezende, Raphael Lucas e DJ Lucas Durães.

7 e 8 julho

Arraial do Terraço Shopping

Local: área externa do shopping

Horário: das 18h às 22h

Entrada: gratuita

Atrações especiais: aula de dança de forró, Junior Ferreira Trio, quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, quadrilha Xamegar, banda Felippe Rodrigues e Xote Regueado, banda Só para Xamegar, barraca de pescaria, jogos e brindes

Festa Julina do Sesc Guará

Local: Sesc Guará – QE 4, área especial

Horário: das 18h às 22h

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Dia 8 de julho

Arraiá Anglicano

Local: Catedral Anglicana – EQS 309/310

Horário: a partir das 17h

Entrada: gratuita

8 de julho

7º Arraiá do IFB Riacho Fundo

Local: Campus do Riacho Fundo – área especial 15, QS 16

Horário: das 17h às 23h

Entrada: gratuita

Atrações especiais: quadrilha dos estudantes do Ensino Médio

2º Arraiá Pet Solidário

Local: Via W7 Norte, SQNW 109 – Setor Noroeste

Horário: das 16h às 22h

Entrada: gratuita

Atrações especiais: Forró Cobogó, Monica Vicentin, Trio Quadrilha infantil e adulta, área para pets, área kids, brinquedos infláveis e barraca de pescaria

14 e 15 de julho

Arraiá do Cota

Local: Cota Mil Iate Clube

Horário: a partir das 20h

Entrada: a partir de R$20; crianças de até 12 anos entram de graça

Atrações especiais: DJ, banda surpresa e arrasta pé

Arraiá do Minas

Local: Minas Brasília Tênis Clube – SCEN Trecho 3, conjunto 6

Horário: a partir das 20h

Entrada: gratuito para sócios; a partir de R$30 para os demais

Atrações especiais: Tio Balançado, Trio Dona Zefa, Denis Viola e Raízes do Sertão

15 e 16 de julho

Arraiá do Cerrado – Acuas Fitness

Local: Brasília Motonáutica Clube – Setor de Clubes Esportivos Norte

Horário: a partir das 17h

Entrada: a partir de R$20; aniversariantes da semana ganham duas cortesias; crianças até 12 anos entram de graça

Atrações especiais: Thiago Nascimento, Trio Bacurau Arretado, MC Bockaum, brinquedos infláveis e feira de artesanato

São João da Fazendinha Dom Bosco

Local: Fazendinha Dom Bosco – Brazlândia

Horário: a partir das 18h

Entrada: a partir de R$30; crianças até 9 anos não pagam

Atrações especiais: pesca esportiva, piscina, redário, Galã do Piseiro e Luiz Gustavo

22 de julho

Casamento da Rosinha

Local: Complexo Cultural de Samambaia – Qd 301, conjunto 5

Horário: das 19h às 23h30

Entrada: gratuita

Atrações especiais: Abra Kebradah, Guilherme Bitencourt e Capybaras, Luiza Gogoia e Juan Parada

29 de julho

Arraiá Vértice – Igreja Batista Vértice

Local: Centro Equestre Catetinho – Chácara Caub I, 05, Riacho Fundo

Horário: das 16h às 22h

Entrada: R$15

29 e 30 de julho