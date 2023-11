Senai-DF abre 3,8 mil vagas gratuitas para 2024

São 3.805 vagas: 3.515 para cursos de qualificação profissional presenciais e a distância e 290 para cursos técnicos presenciais e semipresenciais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) publicou, na terça-feira (28), o primeiro edital de cursos gratuitos para 2024. São 3.805 vagas: 3.515 para cursos de qualificação profissional presenciais e a distância e 290 para cursos técnicos presenciais e semipresenciais.

Há opções nas escolas do Gama, do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), de Sobradinho e de Taguatinga, nos turnos matutino, vespertino e noturno. As vagas são distribuídas cursos como Auxiliar de Mecânico, Design Gráfico Criativo, Construtor de Alvenaria, Eletricista Industrial, Modelista, Montador e Reparador de Computadores e Salgadeiro.

Destinadas a pessoas de baixa renda, as formações serão realizadas por meio do Programa Senai de Gratuidade Regimental. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senai-DF até 8 de março — o preenchimento das vagas será por ordem de inscrição. O candidato tem direito de se inscrever em até dois cursos, desde que em turnos diferentes.

No site, é preciso escolher o curso, preencher o formulário e anexar cópia frente e verso do RG. Os pré-requisitos variam de acordo com a formação e estão listados no edital de abertura das vagas e na página de inscrição — para os cursos técnicos, é preciso ter no mínimo 16 anos e ter terminado o Ensino Médio ou estar cursando a partir da 2ª série.

Em caso de uma quantidade maior de interessados do que o número de vagas disponível, o Senai-DF ordenará os excedentes em uma lista de espera, conforme a sequência das inscrições.

Convocação e matrícula

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail e/ou telefone e terão até dois dias úteis para comparecer à unidade em que o curso será ofertado para confirmação da matrícula, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 horas às 20h30.

Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou do responsável legal. O não comparecimento dentro do prazo estipulado acarretará a perda automática da vaga.

Para a efetivação da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF e dos comprovantes de escolaridade e de residência. Para alunos menores de idade, são necessários também o RG e o CPF do responsável legal.

Qualificação x cursos técnicos

Os cursos de qualificação são de curta duração e, neste edital, têm de 160 a 670 horas-aula. O objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho ou permitir a ele uma recolocação profissional. Na conclusão, o Senai concede um certificado.

Já os cursos técnicos têm de 960 a 1.200 horas-aula (de um ano a um ano e meio) e formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria. Ao concluir, o estudante recebe um diploma.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Senai-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, opção 1, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h30 às 18h30.