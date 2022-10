Projeto quer aumentar diversidade em gabinetes do Legislativo

O programa preenche vagas em gabinetes de vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal e senador

Para aumentar a representatividade nos espaços de poder, a Legisla Brasil está com processo seletivo aberto para a segunda edição do Programa O2 – Oxigenando a Política Brasileira, iniciativa que recruta profissionais para vagas de assessoria parlamentar de mandatos de todo o Brasil com base em critérios de diversidade.

A instituição busca montar um banco de talentos que englobe grupos historicamente sub-representados, como negros, pardos e indígenas, do público LGBTQIA+, e de pessoas com deficiência e de baixa renda (até 3 salários-mínimos ou primeira geração da família a cursar o ensino superior).

“Os gabinetes legislativos têm uma influência enorme na criação de políticas públicas. Tornar esse ambiente mais a cara do Brasil vai melhorar a qualidade do que é criado pelo Legislativo brasileiro e aproximar a população da política. O O2 é por onde começamos esse trabalho, preparando pessoas que não vemos atualmente dentro da política para atuar dentro dos mandatos de todo o país.” afirmou Luciana Elmais, sócia-fundadora da Legisla.

Para participar, é preciso acessar o site da organização e fazer a inscrição. Os candidatos vão passar por fases para avaliação de conhecimento geral e entrevista. Não é preciso de conhecimento prévio em atividades de gabinete. Durante o processo, os selecionados participam de imersões com especialistas em Legislativo para já entenderem os processos e principais desafios dentro do ambiente de trabalho.

O programa preenche vagas em gabinetes de vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal e senador.

Na primeira edição, em 2021, o programa recebeu 2700 inscrições e selecionou 245 profissionais, sendo 220 pertencentes aos grupos focais, ou seja, 90% de diversidade. A expectativa para este ano é ter pelo menos 70% dos selecionados nos perfis prioritários. Para participar, não é obrigatório fazer parte dos grupos.

Neste mês, a Legisla Brasil foi agraciada, por conta do programa O2, com o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, premiação da prefeitura de São Paulo. É o reconhecimento das iniciativas e práticas de inclusão e diversidade nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor.