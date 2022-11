Projeto no DF oferece cursos profissionalizantes gratuitos de garçom e atendente

A iniciativa da Associação Cresce, em parceria com a Cufa-DF é voltada para a capacitação de jovens e adultos de regiões periféricas do DF e entorno

Pensando em oferecer oportunidades para jovens e adultos de favelas e regiões periféricas do DF e entorno, o projeto Cufa Empreenda, realizado pela instituição Cresce-DF, nasceu para ofertar cursos de capacitação em diversas áreas e segmentos.

Criado em 2019, o projeto chega a sua 4ª edição com foco no potencial turístico da cidade, sobretudo em ano de Copa do Mundo, e na retomada dos serviços de bares e restaurantes após o período de isolamento. Com apoio da Central Única das Favelas (Cufa-DF) e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o Cufa Empreenda Turismo e Empregabilidade oferece cursos profissionalizantes. São eles: garçom e atendente.

As aulas serão administradas na Estrutural. Cada curso terá duração total de 20 horas-aula e dará direito a certificado de conclusão no final. Para cada um, haverá 15 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário, disponível no link.



Programação

Nos dias 26 e 27 de novembro, na Estrutural, serão ministradas as aulas de atendente. Já nos dias 3 e 4 de dezembro, será ofertado o curso de garçom. Os dois cursos disponíveis seguirão uma dinâmica “intensiva”, de 08h às 18h, com intervalo para refeições, também disponíveis no local de forma gratuita. A fim de promover um serviço de excelência, o projeto buscou profissionais de notável formação e portfólios de destaque com o propósito de capacitar pessoas para atuar com melhores e modernas ferramentas de trabalho.

Augusto Guerra e Marcelo Cabral irão ministrar juntos os cursos de garçom. Enquanto isso, Augusto e Érica Melo dão aulas na formação de atendente. Érica tem 16 anos de experiência na área de franquia de alimentação e, ao longo da carreira, adquiriu habilidades em treinamento e capacitação de equipes; análises financeiras; controles de estoque e gestão de processos.

Enquanto isso, Augusto tem 20 anos de experiência em gestão e atendimento no ramo de varejo e alimentação e, atualmente, coordena as operações do Starbucks e da TGI Fridays no aeroporto de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Marcelo é formado em Marketing de Varejo e possui experiência em varejo aeroportuário há mais de 20 anos. Atuou na rede de livrarias Laselva por 14 anos e, após esse tempo, participou da implantação das Lojas Hudson e da Casa do Pão de Queijo no Aeroporto de Brasília. Hoje em dia, Marcelo gerencia três unidades da Casa Bauducco no terminal brasiliense.



Sobre o Cufa Empreenda

O projeto nasceu em 2019, dentro de outra iniciativa da Cufa, o Top Cufa, com cursos voltados para o universo da moda e os bastidores. Em 2020 e 2021, quando ocorreram a 2ª e a 3ª edição do Cufa Empreenda, as aulas foram ministradas virtualmente, devido à pandemia da Covid-19. Mesmo assim, não perderam a força. Nestes dois anos, mais de quatro mil alunos se formaram nos cursos profissionalizantes nas áreas de Marketing Digital, Designer em Sobrancelhas, Fotografia, Audiovisual, Cenografia entre outros.

“Uma oportunidade aberta pode mudar a vida de muita gente, sobretudo para as pessoas em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Por isso, é gratificante quando vemos histórias de tantos alunos que hoje estão empregados ou tocando seus negócios a partir das portas abertas pelos projetos realizados pela Cufa-DF. Nosso objetivo sempre foi promover protagonismo e mudança social”, finaliza Bruno Kesseler, presidente da Cufa-DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

CUFA Empreenda – Curso de Atendente

Data: 26 e 27 de novembro

Local: Cufa-DF Estrutural – Rua SL 42 QD 53 lote 42, Santa Luzia, Estrutural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições: Link

CUFA Empreenda – Curso de Garçom

Data: 3 e 4 de dezembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Cufa-DF Estrutural – Rua SL 42 QD 53 lote 42, Santa Luzia, Estrutural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições: Link