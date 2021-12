O segredo para uma história de sucesso

Texto por: Rychart Gentil

No mundo dos negócios, uma história de sucesso pode dar muito ibope, mas uma história de fracasso da mais ibope do uma de sucesso. Como diz o Rick Chester, uma das pessoas que admiro bastante, “nós já somos meia história de fracasso”… Tendo essa mentalidade, precisamos apenas focar no sucesso.

E no ramo de vendas a gente nunca pode achar que sabemos de mais e parar de aprender novos métodos e técnicas para o aperfeiçoamento de nossas habilidades e por tanto, o que eu aprendo hoje acaba se tornando uma argumentação para uma abordagem nos dias seguintes.

Num mercado disputado como este, quem mais se destaca é aquele que mais inova, se comunica e ensina… Vender não é apenas gerar lucro para sua empresa, mas ensinar ao seu cliente o que ele terá como benefício adquirindo o que você está oferecendo.

Rychart Gentil, é mais um dos empreendedores que começaram do zero. Por trás do aplicativo que facilita a comunicação de mais de 2 bilhões de usuários, existe uma história de grande superação.

Gentil nasceu na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Seus pais sempre lutaram para dar o mantimento adequado para as crianças, enquanto isso, Rychart e suas 5 irmãs sempre estudaram em escola pública, porém o mesmo sempre procurou adquirir todos os conhecimentos necessários para que no futuro aplicasse estes em sua carreira profissional.

O Rychart sempre teve como principal foco, uma melhor qualidade de vida. E para alcançar esse mérito no ano de 2010, este, começou ajudar seus pais no ramo da vidraçaria, durante 8 anos, com muito foco e determinação este jovem se dedicou nesse ramo.

Aos 23 anos, em 2018, Rychart deixou a ocupação de vidraçaria, para dar início a uma nova carreira no ramo de Crédito Consignado, buscando uma qualidade melhor de vida. Foram tempos difíceis, contudo, trouxeram grande contribuição para a estruturação profissional deste jovem.

Para que tudo progredisse bem, foi necessário a especialização de Gentil no ramo de vendas, e isso foi a principal contribuição para que Rychart aumentasse a sua carteira de clientes dentro do crédito consignado.

Hoje é Especialista em crédito consignado, coaching em técnicas de venda e CEO de uma empresa do ramo financeiro, está para criar um projeto inovador que irá alcançar muitas pessoas de todo o país. Um banco digital.

São Gonçalo já revelou uma série de talentos para o Brasil com representantes do município, na música, no esporte e nas telenovelas de maior sucesso no país. Entretanto, em uma era completamente digital e com amplo crescimento das redes sociais, também não podia faltar um morador de São Gonçalo,em evidência na internet.

O jovem empresário Rychart Gentil, com mais de 90 mil seguidores, usa suas redes sociais para expressar opiniões e conselhos conquistando rapidamente o público com sua sinceridade e carisma.

“Não ganho dinheiro com minhas redes, só falo o que acho importante para motivar todos que me seguem”. Diz Rychart. Segundo este exemplo de empresário, “acreditar que é possível pode ser o primeiro passo de uma grande história”. E é isso que me move. Sempre uso minha trajetória como exemplo, mas cada um segue seus passos e pode alcançar êxito”.

Motivo da criação da Fintech , seria quando o consultor financeiro exercia sua função, quando chegou ao cargo de supervisor, gerente,se dedicou ao máximo a ensinar os seus liderados , e hoje como diretor de empresa tem como puro objetivo passar uma qualidade e comodidade aos seus clientes.

Hoje em dia pra você ter uma qualidade necessária de um banco , é preciso você ter uma grande movimentação financeira em sua conta , para um atendimento especializado do banco. Ou seja o Ibank prestará os serviços de consultoria financeira para todo seu público sem excepção de clientes “

Atualmente, Rychart enfatiza seu público, trazendo a notícia de que: “Vem novidades por aí”, deixando uma grande expectativa sobre um projeto que segundo o seu conceito “será um grande sucesso”.

Sobre o IBANK

Um banco digital voltado para soluções financeiras, onde trará maior comodidade e direcionamento de como ter uma vida financeira saudável. Sabemos que existem grandes bancos digitais no mercado e temos ciência das dificuldades, porém isso não nos assusta, pois tudo que é grande hoje um dia foi pequeno.

