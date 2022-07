Edital do concurso do Detran pode sair na próxima semana

O diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, havia anunciado que o edital sairia ainda neste mês de julho, que se encerra nesta próxima semana

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

Aguardado por muitos estudantes, o concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), que irá recrutar 366 novos funcionários, pode ter o seu edital publicado nesta última semana do mês de julho, fazendo com que os futuros candidatos fiquem em alerta com o calendário.

Em uma entrevista cedida ao programa de rádio Nova Manhã, no último dia 15 de julho, o diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, informou que a previsão para a publicação do edital era até o fim deste mês. A banca do concurso público já foi definida, sendo o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

“Nós vamos responder algumas demandas que a Procuradoria do Distrito Federal questionou do concurso, mas a gente espera que até o final do mês a gente esteja com tudo pronto para que a gente possa lançar o edital e que o concurso possa acontecer. Já está tudo certo e está tudo encaminhado.”, disse Nascimento em uma entrevista.

Das 366 vagas que serão ofertadas pelo concurso, 240 são para a função de técnico, com 89 vagas imediatas e 151 cadastros reservas. Para se candidatar, basta apenas ter um nível médio de ensino. Atualmente, a remuneração inicial para tais funcionários é de aproximadamente R$ 6 mil.

As outras 126 oportunidades são para o cargo de analista, com 34 nomeações instantâneas e 92 para a lista de espera. Nesta função, é necessário que o candidato tenha uma formação em ensino superior. Consequentemente, os seus salários iniciais são maiores, sendo de aproximadamente R$ 9 mil.

Banca costuma cobrar atualidades na redação

Em uma entrevista exclusiva para a equipe do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, a especialista Joseane Helena, professora de Lei Orgânica do DF no Direção Concursos e agente do Detran/DF, explicou mais sobre as situações que os estudantes devem se deparar na hora da prova objetiva.

Mesmo sem a publicação do edital, a especialista, que trabalha no Departamento e está por dentro de como funcionam os concursos da área, conta que os estudantes devem dar uma atenção maior nos estudos para a legislação no trânsito,, que pode ter uma grande importância na soma da pontuação final.

“Levando em consideração o último edital para o cargo de agente de trânsito, as disciplinas específicas foram cobradas com peso dois. E um dos conteúdos cobrados nesta parte, que provavelmente será cobrado nas provas para analista e técnico, é a legislação de trânsito, que inclui o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Logo, acreditamos que, se houver peso, a legislação de trânsito terá valor maior”, afirma.

Para conseguir uma rotina de estudos mais eficiente, a professora orienta que os concurseiros podem seguir quatro dicas importantes. A primeira é ter uma melhor organização, montando uma planilha com todas as atividades de aprendizado diárias. Já a segunda tem a ver com o consumo de videoaulas e PDF’s, “que vão otimizar bastante o tempo”.

Outra recomendação da especialista também pode ser útil para os concurseiros, que é o de estudos baseados na resolução de questões, em especial as das provas anteriores do Detran/DF, cujo último edital saiu em 2012. Por fim, revisar semanalmente o conteúdo estudado e ler resumos podem se tornar boas estratégias para antes da prova objetiva.

No último concurso, porém, a banca organizadora era outra, sendo a Fundação Universa, que nem existe mais, tendo uma determinação de extinção publicada pela Justiça do DF em 2020. Tal fato deve motivar os estudantes a conhecer mais sobre a dinâmica das provas objetivas e discursivas da IBFC.

A professora Joseane conta que a IBFC costuma entregar questões bem elaboradas e de fácil e média complexidade. Nas questões jurídicas, a banca cobra a lei de forma literal “sem complexidades e pegadinhas”. Em questões sobre doutrina ou jurisprudência, ela tende a exigir dos candidatos conhecimentos sobre “assuntos que não têm divergências”.

“As provas objetivas são de múltipla escolha. O número de questões varia de acordo com o concurso e cargo que são pretendidos. A banca costuma elaborar questões sobre todo o conteúdo cobrado no edital. Na prova discursiva é comum ela abordar temas da atualidade ou algum conteúdo específico do edital”, afirma a especialista.

A funcionária do Detran também orienta que aqueles que forem chamados para compor o cadastro reserva podem ficar confiantes com a futura nomeação. De acordo com ela, no último concurso para agente de trânsito, onde 300 vagas foram destinadas para o cadastro reserva, os aprovados foram nomeados em menos de dois anos.