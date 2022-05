Edital de concurso do Detran DF terá 366 vagas

Serão 366 postos, sendo 123 imediatas, já anunciadas, e mais 243 cadastros, com oportunidades de níveis médio e superior e iniciais de até R$ 6.006

A previsão para a publicação do edital do concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran DF) é para o final do mês de junho. Thiago Nascimento, diretor-geral do órgão, confirmou a realização do exame e o intuito da aplicação, a formação de cadastro reserva.

Na última quarta-feira, dia 4, o ex-diretor do órgão, Zélio Maia, por meio de publicação em suas redes sociais, confirmou que a banca organizadora será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Com isto, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer em breve.

No caso de ensino médio, o concurso será para o cargo de técnico de trânsito, com 89 vagas imediatas e 151 cadastros, com remuneração inicial de R$ 4.420.

Para nível superior, a oferta será para analista de trânsito, com 34 vagas imediatas e 92 cadastros, com inicial de R$ 6.006.

*Com informações do JC concursos