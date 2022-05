Concurso da Polícia Penal DF reabre inscrições

Profissionais com curso superior em qualquer área do conhecimento podem concorrer. A carreira oferece salário inicial de R$5.445

As inscrições do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal foram reabertas até o meio dia desta sexta-feira (20). Serão ofertadas 1.179 vagas de policial penal, sendo 400 imediatas e 779 de cadastro reserva.

Profissionais com curso superior em qualquer área do conhecimento podem concorrer. A carreira oferece salário inicial de R$5.445 e o regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Das vagas imediatas, 200 são de ampla concorrência. As demais atendem às seguintes demandas:

80 para pessoas com deficiência;

80 para candidatos autodeclarados negros;

40 para candidatos hipossuficientes.

No caso das 779 oportunidades para cadastro reserva, a distribuição ficou assim definida:

390 para ampla concorrência;

155 para pessoas com deficiência;

156 para candidatos autodeclarados negros;

78 para candidatos hipossuficientes.

*Com informações do JC Concursos