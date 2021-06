Concurso Banco do Brasil: 4.480 vagas de escriturário; inscrições abertas

Concurso Banco do Brasil é para a carreira de escriturário nas áreas de agente comercial e de tecnologia. Ensino médio e inicial de R$ 3 mil. Inscrições nesta quinta, 24

Após uma longa espera, finalmente foi publicado, nesta quinta-feira, 24 de junho, o edital de abertura de inscrições do aguardado concurso Banco do Brasil. O concurso é para o preenchimento imediato e cadastro reserva de pessoal para o cargo de escriturário nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial. Ao todo são 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 cadastros.Para concorrer ao cargo será necessário possuir apenas ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3.022,37, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições serão recebidas já a partir desta quinta-feira, 24 de junho, com atendimento até 28 de julho.

As oportunidades serão para os estados de de São Paulo, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. A distribuição das vagas e cadastros para cada estado pode ser consultada no edital de abertura de inscrições.

Como benefícios, a instituição oferece participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As principais atribuíções da carreira são as seguintes:

prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

preparação de correspondências;

preparação e processamento de documentos;

atualização de registros;

resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação

Concurso Banco do Brasil: saiba como se inscrever

As inscrições do concurso Banco do Brasil poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será a Fundação Cesgranrio, no endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br. A taxa será de R$ 38.

No último dia, o acesso ao site poderá ser feito até às 23h59, com pagamento do boleto da taxa de inscrição até a data indicada no vencimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concurso Banco do Brasil: veja como serão as provas

A aplicação das provas objetivas e redação do concurso Banco do Brasil está marcada para ocorrer no dia 26 de setembro. A parte objetiva contará com 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

A parte de conhecimentos básicos versará sobre:

língua portuguesa – 10 questões

língua inglesa – 5 questões

matemática – 5 questões

atualidades do mercado financeiro – 5 questões

Língua portuguesa e matemática valerão 1,5 ponto cada e língua inglesa e atualidades, 1 ponto

Já a parte de conhecimentos específicos será dividida da seguinte forma:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

probabilidade e estatística – 5 questões

conhecimentos bancários – 5 questões

tecnologia da informação – 35 questões

Na parte de conhecimentos específicos todas as questões valem 1,5 ponto

Banco do Brasil

Vagas: 4480

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Escriturário II

Áreas de Atuação: Administrativa, Bancária

Escolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 3022,00

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

24/06/2021 Abertura das inscrições

28/07/2021 Encerramento das inscrições

26/09/2021 Prova

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do Jornal do Concurso