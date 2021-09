Banco do Brasil divulga gabaritos de concurso deste domingo (26)

A abstenção foi de 48%, percentual considerado normal conforme média histórica dos últimos concursos do Banco do Brasil

Flávia Kurotori

Os candidatos que prestaram o concurso do Banco do Brasil no domingo (26) já podem consultar os gabaritos divulgados nesta segunda-feira (27) pela Fundação Cesgranrio. Foram aplicadas três tipos de prova (A, B e C) para os postulantes às vagas de escriturário – agente comercial e um tipo para agente de tecnologia.

Para acessar o documento, basta acessar a página do concurso no site da Fundação Cesgranrio. No pé da página, há a opção ‘Provas e gabaritos’, onde é possível escolher o tipo de prova realizado para conferir quais são as respostas corretas.

A abstenção foi de 48%, percentual considerado normal conforme média histórica dos últimos concursos do Banco do Brasil e dos demais concursos conduzidos pela Cesgranrio. Dos 1,6 milhão de inscritos -o maior concurso da história do Brasil-, 880.430 compareceram para realizar o exame.

A prova contou com 70 questões de múltipla escolha e uma redação de caráter eliminatório, ou seja, participantes que obtiverem nota menor do que 70 pontos serão cortados automaticamente. Os participantes que precisem fazer algum ajuste no cadastro podem fazê-lo até quinta-feira (30) pelo site da Cesgranrio mediante login e senha.​

Os resultados das provas objetivas e das notas preliminares da redação serão divulgados em 4 de novembro. Já o resultado final, após comprovação da autodeclaração de candidatos pretos e pardos e conclusão de possíveis recursos, deve ser disponibilizado em 21 de dezembro.

O edital deste ano prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e uma cota de 20% para candidatos pretos ou pardos. Entre os inscritos, 1.605.751 concorrem às vagas de escriturário – agente comercial e outros 40.224 inscritos para as vagas de agente de tecnologia. Todos esses candidatos vão disputar 4.480 oportunidades. O salário inicial é de R$ 3.022,37 para jornada de 30 horas semanais.