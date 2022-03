6 Passos para trazer seu negócio para o mercado de tecnologia digital

Embora você possa não ter visto as notícias ou observado mudanças no mercado recentemente, pode ter ouvido falar de frases que estão próximas das realidades dos negócios online. Os tópicos discutidos incluem o crescimento de aplicativos de lojas online, aplicativos móveis, tecnologia 5G e revolução digital.

Neste caso, os aspectos mais simples do marketing digital podem ser desconhecidos para empresas que ainda não entraram no mundo digital, por exemplo, ter um perfil e site em redes sociais como Facebook, Instagram ou Google Meu Negócio.

Se sua empresa ainda não entrou no mundo do comércio online, lembramos que os dados indicam que o comportamento do consumidor está mudando rapidamente para se adaptar ao mundo digital dos negócios. Vender por sites, ou plataformas como a da braip é cada vez mais comum.

De acordo com o Comitê de Indicadores da Câmara Brasileira de Economia Digital, o mercado de e-commerce no Brasil cresceu 74% até 2020 com base no índice MCC-ENET.

No primeiro ano da pandemia muitas empresas fecharam as portas e as que conseguiram deixar a sua marca no mundo da tecnologia não só perduraram como também melhoraram as suas vendas e conquistaram novos clientes.

Outro fato interessante: antes do surto de coronavírus, Opinion Box e Mobile Time realizaram um estudo no Brasil conhecido como Panorama do Comércio Móvel que revelou que mais de 84% das pessoas que residem no Brasil usam smartphones para fazer compras pela internet.

Atualmente, o país abriga dois milhões de usuários de smartphones, segundo a 31ª pesquisa anual da FGV.

Com esse conhecimento, as empresas que estão planejando ou pretendem iniciar o processo de transição de seus negócios do tradicional para o digital poderão lucrar com as novas possibilidades de uso da tecnologia para comercializar seus serviços e produtos sem limitações geográficas e atingir um enorme número de potenciais clientes.

6 passos para levar sua empresa para o mundo digital

Com a crescente taxa de digitalização, os dias podem ter acabado para aqueles que não conseguem acompanhar as mudanças do mercado, por isso, acompanhe os passos a seguir com muita atenção.

Ter um site é crucial para uma empresa estar online.

Garantir que você tenha uma ótima página da Web é o primeiro passo para colocar uma empresa online. Alguns de vocês podem ter mencionado a importância de usar uma presença na mídia social é essencial.

Se você está ouvindo isso, você pode estar mais confuso. As mídias sociais são cruciais para empresas que não estão online para entrar no espaço digital. No entanto, elas não substituem o seu site.

Criação e domínio de otimização para dispositivos móveis

Ter um site de sua propriedade significa que você possui um endereço que é seu URL. No site do Registro BR você poderá ver uma seleção de domínios que estão disponíveis no momento.

Se você estiver escolhendo um domínio para sua empresa é recomendável escolher um domínio fácil e conciso para a unidade de negócios de sua empresa. Um domínio que será mais simples para seus clientes lembrarem o endereço da sua empresa.

Sempre se esforce para criar um site online baseado na ideia de mobile-first. Ressaltamos que essa ideia é uma tendência no mercado nos últimos anos, isso aliado a um bom SEO onpage e é só comprar backlinks de qualidade e aguardar uma chuva de clientes.

Invista em marketing digital

Depois que seu site estiver concluído, você deve incentivar as pessoas a visitarem seu site. Para isso, há uma variedade de estratégias de marketing digital que você pode implementar para sua empresa.

Através, por exemplo, do uso das redes sociais, o objetivo das redes sociais é atrair novos usuários e resultar no aumento das vendas, tornando seu negócio cada vez mais famoso na internet.

O conteúdo que sua empresa e, consequentemente, sua marca, publica na internet também é de imenso valor para os usuários.

Para isso, invista em vídeos, blogs, podcasts, posts de redes sociais desenvolvidos especificamente para atender a esse propósito. Você também pode criar imagens de alta qualidade de seus produtos acessíveis através das mídias sociais.

Uma agência de marketing digital é crucial para conhecer o mercado em que seu negócio deve ser notado.

No entanto, se você estiver em condições de não contratar uma empresa, sugerimos que você se inscreva em um curso online com certificação na área de marketing via digital.

Aderir ao Google Meu Negócio é importante

O Google Meu Negócio é uma importante ferramenta para cadastrar sua empresa e fornecer informações completas aos seus clientes por meio do mecanismo de pesquisa e do Google Maps.

Você sabia que, ao pesquisar no Google o nome de uma loja ou restaurante, você encontrará o cartão de visitas online, com fotos, número de telefone, direções e muito mais?

Gerencie leads usando a tecnologia apropriada

Se o seu negócio que antes era um estabelecimento físico se transformou, por exemplo, em uma loja online ou está atraindo clientes crescentes. Nós nos referimos a isso como captura de leads. É uma oportunidade para fazer uma eventual venda.

Para os profissionais de marketing que usam mídia digital, o desempenho de cada cliente em potencial é vital, pois os clientes exigem muita atenção para entrar em contato e fornecer todas as informações necessárias, como nome, número de e-mail, etc.

Para gerenciar os leads de que você precisa, é recomendável utilizar softwares de relacionamento com leads como o HubSpot e o Salesforce. Utilizando esses softwares, suas equipes de vendas e serviços poderão automatizar processos, o que tornará os resultados mais confiáveis!

Crie conteúdo envolvente e interaja com seus seguidores nas redes sociais

Como eu disse, as redes sociais não substituem os sites, mas são essenciais para que as empresas tenham um desempenho eficaz no mundo digital.

Você deseja aumentar os seguidores, atrair usuários e fornecer conteúdo que atraia aqueles que lêem suas publicações e deseja aumentar as vendas?

As redes sociais são uma excelente plataforma para promover eventos, incentivar discussões sobre temas relevantes para sua empresa e realizar promoções e outras formas de interagir com seu público.