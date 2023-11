Como está o filho do sertanejo Cristiano? “Permanecerá na UTI”, declara equipe do cantor

O filho do sertanejo segue internado após passar por uma cirurgia no coração

Miguel, filho de Cristiano, dupla de Zé Neto, passou por uma cirurgia no coração com apenas 5 meses de vida. O filho do artista se recupera do procedimento na UTI e a equipe do cantor informou que ele permanecerá internado para se recuperar do procedimento.

O menino nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, que foi diagnosticado ainda na gestação e é problema congênito no coração causado pela má formação do músculo cardíaco.

“Miguel, filho caçula do cantor Cristiano, dupla com Zé Neto, foi submetido a uma cirurgia ontem, 20, em São Paulo. Felizmente a cirurgia foi bem sucedida, ele permanecerá na UTI nas próximas 72 horas, em observação. Miguel de cinco meses nasceu com Tetralogia de Fallout, os pais Cristiano e Paula já tinham conhecimento que o filho passaria por esta cirurgia. A volta de Cristiano aos palcos está prevista para esta semana. Lembrando que a agenda da dupla segue sem alterações, com todos os compromisso sendo cumpridos”, informou a assessoria de imprensa do sertanejo ao colunista Léo Dias.