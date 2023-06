Com 8,5º, cidade de São Paulo registra a madrugada mais fria do ano

Na mínima absoluta -aquela registrada em um único local-, os termômetros chegaram a 4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros

Patrícia Pasquini

São Paulo – SP

A cidade de São Paulo registrou neste sábado (17) a madrugada mais fria deste ano. A média foi de 8,5°C, segundo Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.

Na mínima absoluta -aquela registrada em um único local-, os termômetros chegaram a 4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros, localizada na divisa entre as duas subprefeituras da zona sul.

Nos próximos dias, o ar frio e seco de origem polar vai ganhar força. Os dias serão de sol, e as noites e madrugadas, mais frias. As temperaturas máximas ficarão abaixo dos 20°C. A sensação de frio será maior do que o registro dos termômetros.

O domingo (18) será de sol, com mínima prevista de 10°C e máxima de 18°C. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não deverá chover.

Na segunda-feira (19), chuviscos poderão ocorrer entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Com mínima de 11ºC, o dia terá aberturas de sol e temperatura de até 19°C.