Coluna Lia Dinorah para sexta (03)

No charmoso e requintado almoço que Ana Maria Gontijo ofereceu para festejar a nova idade da amiga Cláudia Pereira, a feliz aniversariante cercada de sua mãe, Wilma Pereira, e da querida anfitriã Theresa Neves, Betty Bettiol e Cleuza Ferreira Cláudia Peralta, Mércia Crema e Valeska Tonet Camargo Cristina Arnez Coelho e Isabel Flecha de Lima Cláudia Pereira, Ana Maria e a bela filha Melissa Gontijo

Saint-Émilion

Mais uma reviravolta na novela “Classificação de Saint-Émilion”. O Château La Gaffelière, Premier Grand Cru Classé, anuncia sua retirada do processo de classificação que será apresentado em setembro deste ano. Em comunicado, Alexandre de Malet Roquefort, mandatário do château disse que “não reconhece mais os valores da seleção à qual a família Malet Roquefort estava historicamente ligada”. Château Cheval Blanc, Ausone e Château Angélus também abandonaram a classificação.

Cozinha assinatura O japonês Ryo Horiuchi ganha o 54º Prêmio Internacional de Cozinha de Autor Le Taittinger. Neste ano, oito chefs finalistas disputaram o prêmio representando diversos países: Alemanha (Maximilian Kindel), Bélgica (Tristan Martin), França (Louis Gachet), Holanda (Jan Smink), Reino Unido (Deepak Mallya), Suécia (Louis Cespedes) e Suíça (Victor Moriez). A final teve lugar no dia 31 de maio na cozinha do Instituto Le Cordon Bleu, seguido de uma suntuosa cerimônia de premiação na Ópera de Paris. Ryo Horiuchi trabalha para Alain Ducasse em Tóquio. Saúde, Her Majesty! Foto: Site Taittinger

Como anunciamos aqui no início do ano, o espumante oficial do jubileu de platina da Rainha Elizabeth II será o espumante inglês lançado em fevereiro pelo Palácio de Buckingham. Para brindar o mais longo reinado britânico, o espumante foi produzido na região de Kent e West Sussex, via método tradicional, com três uvas nobres: 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir e 10% Pinot Meunier. O rótulo florido e dourado foi inspirado no manto que a rainha usou em sua coroação, em 1953. O espumante está à venda no e-shop da Royal Collection por 39 libras e o benéfico das vendas será revertido para a instituição de caridade Royal Collection Trust.

Aprendendo vinho

Se você gosta de espumante certamente já se deparou com as expressões “méthode champenoise” ou “método tradicional”. Essas expressões são quase sinônimas e exprimem uma produção de espumante artesanal e minuciosa. A diferença é que méthode champenoise refere-se exclusivamente à produção feita na região de champanhe. Já o método tradicional é inspirado na bebida Champagne que passa por duas fermentações, a primeira em tanque e a segunda na garrafa. Quanto mais tempo o espumante passa com os resíduos de levedura na garrafa antes de ser colocado à venda, mais estrutura e complexidade terá a bebida.