Coluna Lia Dinorah

OS SEGREDOS DO GTESÊMANI

Vários são os aspectos de dor física, emocional e espiritual enfrentados por Jesus no Getsêmani. A dor mais aguda por Ele suportada foi a espiritual. Jesus estava sendo preparado para o calvário. Afinal, a ira de Deus que deveria recair sobre nós estava sendo por Ele enfrentada de forma injusta mediante uma profunda agonia na alma. Cada pessoa esconde sua história de dor. Não sei qual é o teu Getsêmani, mas aprendemos na Bíblia que Jesus, ao ser confrontado em sua dor, se recolhia para orar.

Jesus orou com humilhação,

Jesus orou com intensidade,

Jesus orou com perseverança,

Jesus orou com vigilância,

Jesus orou com submissão.

Aprendemos nesse texto que Jesus entrou profundamente triste no Getsêmani, porém, saiu profundamente vitorioso e fortalecido pela oração. Não abra mão dessa arma e desses segredos no seu Getsêmani.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Empenho para limitar…

O ministro Fernando Haddad disse que o governo tem um grupo de estudos sobre a taxa de juros do cartão de crédito. “Não tem explicação nem Brasil nem no exterior. Independentemente da taxa Selic, do BC, estar alta, os juros do rotativo não estão altos. Estão estratosféricos“, disse.

…os juros do rotativo

“No caso do cartão de crédito, sobretudo do juro rotativo, é uma exorbitância que precisa ser corrigida”, acrescentou. Haddad também afirmou que o governo lançará “mais ou menos 12 medidas“ na área de crédito agora em abril.

Rodrigo Caetano e Filipa Pato Adriana Nasser e Hugo Sola, da Porto a Porto Fernando Brito, o anfitrião Waldir Camargo e Flavio Souza

DIPLOMÁTICA

A ministra Claudia Vieira Santos, foi designada para ser nossa Representante Permanente junto à Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena. Trata-se da primeira indicação da embaixadora para chefia de posto no exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mérito

A diretora técnica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, a médica Isís Magalhães, e a delegada e deputada distrital Jane Klébia, são as vencedoras do Prêmio Engenho Mulher, um reconhecimento a quem nos transforma. A edição 2023 do evento será amanhã, das 16h30 às 19h30, no Espaço Renata La Porta.

Cinema

O CCBB sedia a 3ª Mostra de Cinema Árabe Feminino, com uma seleção de 34 obras cinematográficas dirigidas por mulheres, retratando a diversidade do cinema árabe contemporâneo. A programação segue até o dia 16, apresentando 34 filmes, sendo 13 longas e 21 curtas em um passeio pelo Egito, Líbano, Palestina, Sudão, Iêmen, Síria, Argélia e Marrocos.

Câncer de intestino

A prevenção e a detecção precoce são as armas secretas na batalha contra o segundo câncer mais comum no Brasil. Descubra como você pode fazer a diferença

Março chegou ao fim, marcando o encerramento do Março Azul Marinho, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de intestino. No entanto, a ameaça silenciosa dessa doença significativa continua pairando sobre a população brasileira. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 40 mil pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de intestino este ano, consolidando-o como o segundo tipo mais comum no Brasil, atrás apenas do de mama nas mulheres e do de próstata nos homens.

A face oculta e inquietante dessa realidade alarmante é que o câncer de intestino pode ser prevenido com um simples exame: a colonoscopia. Este procedimento permite identificar e remover lesões pré-cancerígenas chamadas pólipos, agindo como uma poderosa ferramenta de prevenção.

A Sociedade Americana de Cirurgia Colorretal recomenda que pessoas assintomáticas realizem sua primeira colonoscopia aos 45 anos. Além disso, aqueles com parentes de primeiro grau afetados pela doença devem fazer o exame aos 40 anos ou 10 anos antes da idade em que o parente foi diagnosticado, optando pelo que ocorrer primeiro.

O diagnóstico precoce revela-se uma luz no fim do túnel: quando identificado nos estágios iniciais, as chances de cura ultrapassam 90%! Esteja atento a sintomas sutis, como sangue nas fezes, dor abdominal persistente, mudanças no ritmo intestinal, perda de peso involuntária e cansaço constante. Nesses casos, é crucial consultar um médico coloproctologista o mais rápido possível.

A chave para transformar essa realidade sombria que assola nosso país está em nossas mãos. A luta continua, e a prevenção e a detecção precoce são as melhores estratégias.