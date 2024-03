Coluna Lia Dinorah

Montadoras…

O presidente Lula não tem do que se queixar. As montadoras de veículos nunca investiram tanto no Brasil como investirão de 2024 a 2032: serão R$ 41,4 bilhões. Somente a Volkswagen aplicará R$ 16 bilhões. Produzirá novos modelos, como o novo Gol, e muitos automóveis movidos à eletricidade.

…aceleram

A GM também alocará aqui R$ 7 bilhões, conforme seus diretores anunciaram a Lula recentemente. Outros fabricantes, como a Renaut (R$ 4,5 bilhões) e a Nissan (R$ 2,8 bilhões) também prometem fazer grandes reembolsos aqui na produção de novos carros. Todas elas estão alinhadas com os objetivos da Nova Indústria Brasil, política industrial tocada pelo vice Alckmin.

Chineses

Grandes aportes virão também das montadoras chinesas. A BYD aplicará R$ 3 bilhões na construção de nova fábrica para carros elétricos na Bahia, no lugar antes ocupado pela Ford, que deixou o país. Já a Greatt Wall, também chinesa, investirá outros R$ 10 bilhões. É o Brasil gerando mais empregos e renda.

MUSEU ABERTO

O ex-presidente José Sarney será um dos homenageados na festa de lançamento do projeto internacional Conexão Brasília Museu Aberto 2024, na Embaixada de Portugal, nesta terça-feira. O evento marca a ida da exposição “Brasília – Da Utopia à Capital”, para a cidade do Porto, no IPP-Instituto Pernambuco Porto Brasil, que contará ainda com um ciclo de cinema e o Seminário Patrimônio, Turismo e Sustentabilidade, além da CPLP-Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que teve seu pontapé inicial no governo Sarney, que já confirmou presença. Na foto, o ex-presidente, ladeado por Danielle Athayde, curadora do projeto, e pela escritora e coordenadora do seminário, Leiliane Rebouças.

Point de políticos

O aeroporto de São Sebastião (DF), longe de holofotes, sem alfândega e sem posto policial, virou paixão de empresários, lobistas e políticos de Brasília. A pista recebe mais de 10 jatos por dia. Um deputado foi visto com seis malas há dias. Muita carga e descarga é registrada por ali.