Coluna Lia Dinorah

O vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, apresentou um resumo dos resultados do Acordo de Cooperação Técnica assinado com a União para a redução do número de processos no Tribunal.

Até julho, a vice-presidência despachou 6.073 processos que tinham a União como parte e, em 95,72% deles, houve desistência de recursos extraordinários, que levariam a discussão ao Supremo.

Sextou com um dos mais românticos e populares vinhos do mundo! Hoje é o dia da uva Pinot Noir, você tem então uma boa desculpa para abrir uma garrafa e celebrar com seu ou sua parceiro(a). A Pinot Noir é uma uva de casca fina, que produz vinhos com uma intensidade que exala aromas e sabores de cerejas, morangos silvestres e frutas vermelhas. Adicione a isso a suavidade aveludada e a complexidade subjacente própria ao vinho sedoso e sedutor feito com Pinot Noir. A uva é naturalmente rica em acidez com baixo teor de taninos, o que dá muita elegância ao vinho. A Borgonha, na França, é o berço da uva, produzindo as mais belas expressões de Pinot. Porém, hoje em dia, Estados Unidos (Willamette Valley, Oregon), África do Sul (Walker Bay), Nova Zelândia, Chile, Argentina, Alemanha, Suíça e até mesmo o Brasil também produzem voluptuosos Pinot Noirs.

França: crise no setor de vinhos

As vindimas na França começaram num contexto de crise sem precedentes. Mesmo se a expectativa é de uma produção na média dos últimos anos, entre 44 e 47 milhões de hectolitros de vinho, as exportações, pela primeira vez, caíram no primeiro semestre. No país, o consumo nacional de vinho continua a diminuir. No acumulado dos últimos 12 meses até o final de abril, as vendas caíram 3,4% em volume. Na distribuição, que representa mais da metade do mercado, a queda chegou a 5% no primeiro semestre de 2023. Graças a inflação (de 6% no período), o valor das vendas mantiveram-se estáveis (+0,7%). O volume esperado na vindima de 2023 se somarão aos estoques já cheios, isso associado à queda do consumo coloca os produtores franceses numa crise sem precedentes.