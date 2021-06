Colisão de veículos de passeio, resulta em duas crianças vitimadas, na via S1

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregando três viaturas e 12 militares

Um veículo com seis ocupantes, conduzido por um homem de 35 anos, com passageiras de 31 anos, de 35 anos, juntamente com três crianças foram vítimas de um acidente na tarde desta sexta-feira (4), no Eixo Monumental ao lado do Centro de Convenções sentido Rodoviária. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregando três viaturas e 12 militares.

Chegando ao local a equipe de socorro se deparou com atendidos e avaliados pelo CBMDF, entre eles foram transportadas pelo CBMDF ao IHBDF para uma avaliação médica mais detalhada, as menores L.G., 03 anos, que apresentava uma leve contusão “galo” na cabeça, e a menor A.G., 10 anos, queixando-se de dores no ombro esquerdo, ambas estavam conscientes, orientadas e estáveis.

O outro veículo envolvido foi o Honda/Fit de cor branca, conduzido pela senhora Larissa, 33 anos, que perdeu o controle da direção vindo a se envolver no acidente. Foi atendida e avaliada pelo CBMDF e constatado que estava sem ferimentos aparentes, não houve necessidade de transporte ao Hospital, porém foi orientada caso posteriormente sentisse algum mal estar, que se dirigisse à uma unidade de saúde para uma avaliação médica mais detalhada.

Foram feitos os procedimentos preventivos de segurança nos veículos envolvidos, para evitar possíveis incêndios.

Durante o atendimento, foi preciso interditar uma das faixas de rolamento da via S1. Não temos informações sobre a dinâmica do acidente. A cena ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.