Ciclista escapa de ser atropelado por carro desgovernado que atingiu três veículos

Motorista do veículo ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Segundo a Polícia Civil, por enquanto não há indícios de crime

Na noite desse sábado (17), um ciclista escapou por 10 segundos de ser atropelado por um carro desgovernado na região central de Caarapó (MS), a 274 km de Campo Grande. O veículo atingiu uma placa e outros três carros antes de parar, o motorista ficou ferido e precisou ser levado ao hospital.

Vivian Hiluy, delegada titular da Delegacia de Caarapó, explicou ao g1 que até o momento não há indícios de crime. “Ainda está sendo verificado. Ao que parece, o condutor perdeu o controle do carro”, afirmou.

Pouco antes das 21h, um ciclista passa pela rua Arsênio Cardoso, cruzando a avenida Sete de Setembro. Dez segundos depois, um carro surge derrapando no cruzamento, atinge uma placa com a indicação das ruas e colide contra outros três carros. Todo o momento foi registrado por câmeras de segurança. O veículo ficou tombado exatamente no mesmo ponto em que o ciclista passou.

Vídeo: Reprodução/Câmeradesegurança

O motorista precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiro e foi encaminhado para uma unidade de saúde. “A priori, além da lesão do próprio condutor, houve apenas danos a veículos. Como dano culposo não é crime, por enquanto não foi feito o referido registro”, ressalta Hiluy.

A delegada completa que a Polícia Civil está aguardando os envolvidos comparecerem à delegacia para darem mais informações sobre o caso, e assim, eventualmente poderá ser feito um registro policial para apuração dos fatos.

Com informações do g1