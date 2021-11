Cetas do Ibama em Sergipe recebe 59 pássaros em situação de maus-tratos

O Ibama autuou o infrator em R$ 59.500,00, por possuir espécimes da fauna silvestre brasileira sem autorização e por maus-tratos

O Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Ibama, em Sergipe, recebeu 59 pássaros resgatados de maus-tratos. Os animais se encontravam em uma residência em Aracaju.

As espécies foram identificadas, avaliadas, estabilizadas, hidratadas e vermifugadas. 40 pássaros, considerados aptos à vida livre, possuem caraterísticas de recém capturados e foram encaminhados para uma área de soltura de animais silvestres cadastrada pelo Instituto. Os demais permaneceram em tratamento, para plena reabilitação.

A ação ocorreu em 26 de outubro, após denúncia anônima, e foi realizada pela Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) da Polícia Civil. Ela foi realizada com apoio do Ibama, do Pelotão de Polícia Ambiental e da Força Tática do 1°Batalhão de Polícia Militar.

O Ibama autuou o infrator em R$ 59.500,00, por possuir espécimes da fauna silvestre brasileira sem autorização da autoridade ambiental competente e por maus-tratos.

Com informações do Ibama.