Carro de Jeff Machado foi multado por ultrapassar barreira policial

São Paulo – SP

O corpo de Jeff Machado pode ter passado direto por uma barreira policial, em janeiro, acredita a polícia. A informação foi divulgada pelo Fantástico (TV Globo), na noite de ontem (29).

O carro do ator ultrapassou uma barreira montada pela polícia em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro às 20h26, mesmo dia em que Machado desapareceu.

A polícia acredita que o baú com o corpo de Jeff Machado já estava no carro no momento em que o veículo ultrapassou a barreira policial.

Jeff estava desaparecido há quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

A polícia já concluiu que o ator não foi assassinado no local onde o corpo foi localizado. A informação foi confirmada ao UOL por Jairo Magalhães, advogado da família do ator.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostra o momento exato em que o corpo do ator foi encontrado.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontavam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte. Apesar disso, segundo o laudo de necropsia, o estágio avançado de decomposição impede a definição exata da causa da morte.