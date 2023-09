Carreta sai parcialmente da pista e causa lentidão na BR 020

O condutor, de 46 anos, foi avaliado pelos socorristas e não precisou ser transportado para atendimento hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (26), a ocorrência de uma carreta que saiu parcialmente da pista na BR 020.

No local, as equipes de socorro constataram que se tratava de uma carreta de transporte de carga viva que perdeu o controle e saiu parcialmente da pista.

No momento do acidente a carreta estava vazia. Duas faixas da BR ficaram interditadas causando lentidão no trânsito.

O condutor, de 46 anos, foi avaliado pelos socorristas e não precisou ser transportado para atendimento hospitalar.

O local ficou aos cuidados da PRF.