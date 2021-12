“Canceladas”, Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli preparam novo projeto

A atriz brasileira de 38 anos, Vanessa Giácomo, tem vivido uma nova fase em sua vida onde se diz “Livre para experimentar”.

Conhecida por interpretar a tímida Zuca, em Cabocla (2004) e a audaciosa Aline, em Amor à Vida (2014), aos poucos ela vem se aventurando em outros mares.

Vanessa não satisfeita em se lançar como empresária com uma marca de pijamas e abrir um restaurante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, se prepara para estrear como roteirista.

De acordo com a coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo, duas das melhores atrizes brasileiras estão trabalhando juntas em um projeto especial, chamado Canceladas.

A série, composta de 10 episódios, foi escrita por Vanessa Giácomo e é uma sátira da dependência que as pessoas têm das redes sociais e o que é vendido por lá diariamente.

As atrizes que trabalharam juntas em 2015, dando vida às rivais Atena e Tóia na novela A Regra do Jogo, se tornaram muito amigas e aproveitaram para finalizar o roteiro da websérie durante a pandemia.

Em entrevista à coluna da Patrícia Kogut, Vanessa revelou alguns detalhes da produção que será apresentada a Globo em breve:

“Fizemos um piloto no ano passado e vamos mostrar em breve. Esperamos um pouco por causa da pandemia. É uma história sobre questões femininas, que acompanha duas amigas”, disse.

Vanessa ainda afirma que a temática do projeto será parecida com Filhas de Eva, série estrelada por ela, Giovanna Antonelli e Renata Sorrah, que estreou recentemente no Globoplay:

“Recebo muitas mensagens, de amigas inclusive, dizendo que se identificam. As questões foram muito bem colocadas ali, e isso humanizou demais as personagens. Nenhuma é perfeita. Todas têm algum trauma. Ouço as pessoas dizerem como as ajudou. Uma amiga psicóloga disse que está indicando para vários pacientes”.

Giácomo, que segue sem previsão de retornar às novelas, já teve seu primeiro texto lançado, em um curta, chamado “Rodízio”, estrelado por Tonico Pereira e grande elenco.

Sobre o curta, ela afirma “ter ficado muito feliz e acredita ter começado com o pé direito, ao ter seu primeiro texto interpretado por ele”.

Em entrevista ao Gshow, Vanessa também admitiu que “a escrita é um prazer que a acompanha faz tempo.”

“Tenho muita coisa pronta e alguns roteiros que já se transformaram em projetos e que estão em diferentes fases de maturação, em especial para a TV.”, completou.

Já Antonelli, por sua vez, voltará às telinhas interpretando Paula, uma das protagonistas de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, próxima novela das 19h da Globo, que narra a história de um grupo de pessoas que sofrem um acidente de avião e ganham uma nova chance de viver.

Sobre esse novo projeto, Antonelli explicou à Kogut um pouco mais sobre a vida e a forma de agir da personagem:

“Ela tem uma relação muito difícil com amar e ser amada. Sempre se sentiu rejeitada e sozinha. Às vezes, fere as pessoas por insegurança de ser preterida. Quando ganha uma segunda chance após o acidente, retorna com sangue nos olhos para salvar a empresa e fará de tudo para passar feito um rolo compressor sobre a Carmem (sua rival nos negócios, vivida por Julia Lemmertz)”.

Ainda sobre esse novo papel, ela afirmou que: “Na vida pessoal, ela demora um pouco para perceber que seu interesse em fazer do Neném (Vladimir Brichta) garoto-propaganda da Terrare vai além do profissional. Quando isso acontecer, ela cometerá loucuras de amor. A relação com a filha (Ingrid / Nina Tomsic) também é complicada. Existe uma lacuna entre elas. Por causa da personalidade controladora, Paula não respeita a individualidade da garota, ela quer que a filha seja mais feminina e decidida como ela. Mas a própria filha também tenta se acertar com a mãe depois do acidente”, concluiu a artista.

