Bressan e Fábio Brazza se unem em novo single “Não Vive Sem”

Parte do DVD “A Porta”, faixa traz o melhor do pagode para os aplicativos de música nesta sexta-feira

Pode parecer clichê, mas depois de conhecer o amor, ninguém “Não Vive Sem”. Essa é a ideia do mais novo pagode de Bressan que chega ao lado de Fábio Brazza em single que dá continuidade aos lançamentos do DVD “A Porta”. Em tempo para cantar apaixonado no carnaval, a faixa chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira.

Refrão chiclete e história de amor: novo single tem tudo que o pagode precisa pra se tornar hit

Composta pelos próprios Bressan e Brazza, em parceria com Caio Paiva, Caio Passos, Tio phill, e Zain- que também produziu a faixa e carrega grandes projetos com Anitta, Mc Zaaz, Bárbara Labres, entre outros-, “Não Vive Sem” conta a história de um amor, entre um casal, que de cara se gostam mas enfrentam dificuldades corriqueiras de todo relacionamento como orgulho, imaturidade, falta de comunicação.

“O single representa o amor antagônico, aquele que com a boca sempre diz jogar tudo pro alto mas com o coração sempre permanece ali. O enredo passa pelas dificuldades e termina de forma irônica dizendo “já era”, já era amor, já é hora de aceitar e seguir junto. Refrão chiclete e muita verdade na história que se repete em muitos casais principalmente ouvintes do pagode”, conta Bressan.

Em parceria com Fábio Brazza, Bressan lança o single “Não vive sem”

Parte do DVD “A Porta”, que vem sendo divulgado por singles a cada 15 dias, “Não Vive Sem” é o primeiro lançamento de Bressan deste ano. “Gravado ao vivo em São Paulo, na casa de shows Avenue, repleto de amigos e participações especiais, a cor da música vista no vídeo pelos leds é azul, justamente para suavizar e trazer alegria para o público ao assistir, visto que esse DVD tem toda uma coloração voltada ao vermelho como ideia principal”, completa.

Sobre a parceria com Fábio Brazza, Bressan admite a importância de trazer artistas com outras raízes, como no caso de Brazza, o hip-hop e trap. “Foi essencial pra mim, trazer algo novo, algo que some e faça não só a música ser exposta a muitas pessoas, mas também o estilo, o pagode ter um crescimento como movimento. O Fábio é muito meu amigo, já tínhamos feito vários outros sons mas ainda não tínhamos chego no resultado desejado, quando o pagode chegou na minha vida, parece que tudo se encaixou, inclusive a música junto com esse grande artista que ao mesmo tempo que carrega sua densidade da literatura nos versos, conseguiu trazer leveza e calmaria falando de amor em um pagode, ou seja, sucesso na certa”, finaliza.

Além de “Não Vive Sem”, o DVD “A Porta” contará com ainda outras seis faixas.