WhatsApp caiu? Aplicativo passa por instabilidade nesta quinta-feira (28)

Principal fonte de troca de mensagens no mundo, e querido por brasileiros, o WhatsApp, aplicativo mensageiro, sofreu uma instabilidade e parou de funcionar na tarde deste quinta-feira (28). Até o momento, a plataforma não voltou ao funcionamento.

O problema é no envio de mensagens, o usuário digita e envia o texto, mas a informação não chega no destinatário.

A queda, no entanto, não parece ser total, o aplicativo fica variando entre o funcionamento e a queda. Nas redes sociais, especialmente no Twitter, o nome da plataforma subiu rapidamente aos assuntos mais comentados no momento.

Os internautas variam entre memes sobre o assunto, reclamações ou perguntas sobre o que está acontecendo. Até o momento, nenhum veículo oficial do aplicativo se posicionou sobre a instabilidade.