Vento faz água avançar sobre a orla do lago Guaíba, em Porto Alegre

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

Rajadas de vento que atingiram Porto Alegre nesta segunda-feira (23) fizeram a água avançar sobre trechos da orla do lago Guaíba, na capital gaúcha.

O nível do lago atingiu 3,28 metros às 17h30, oscilando dois centímetros para cima ou para baixo desde a manhã. A cota de inundação é 3,60 metros.

No trecho da orla onde ficam localizadas as quadras esportivas e pistas de skate, a água encobriu parte da areia e arrastou galhos e detritos para a área da calçada.

O lago está em cota de alerta (possibilidade de inundação) após enchentes nos principais afluentes, especialmente o rio Jacuí, que registrou a terceira maior enchente da história.

O mesmo aconteceu no bairro Ipanema, na zona sul da capital, onde o vento forte chegou a causar ondas.

No bairro Praia de Belas, ao menos duas árvores foram derrubadas pelo vendaval e há pontos sem luz.

O vento também fez a água avançar sobre uma parte do centro de treinamentos do Internacional, que fica à beira do Guaíba. O estádio Beira-Rio fica do outro lado da rua Edvaldo Pereira Paiva, que funciona como um dique para proteger trechos dos bairros Praia de Belas e Menino Deus.

Não há expectativa de alagamentos semelhantes aos de maio de 2024 na capital gaúcha, quando o nível subiu ao recorde de 5,35 metros, mas a água já invadiu casas no bairro Arquipélago e causou pontos de alagamento.

A Defesa Civil de Porto Alegre afirma que foi preciso realizar resgates nas ilhas de Porto Alegre devido à oscilação no nível da água causada pelos ventos.

Até o momento, 68 pessoas e seis animais já foram encaminhados a um abrigo na zona norte. São 19 famílias da região das ilhas e quatro dos bairros Humaitá e Farrapos, também duramente afetados pelas enchentes no ano passado.

O nível subiu devido às chuvas que atingem o estado desde a última semana e que continuaram até o domingo (22). Nesta segunda-feira, apesar do vento forte, o dia foi de céu claro em Porto Alegre. Para a semana, a previsão é de uma queda brusca nas temperaturas, causada por uma massa de ar polar.