Veja os horários nas capitais do eclipse anular do Sol, neste sábado (14)

Somente Natal (RN) e João Pessoa (PB) verão ‘anel de fogo’ completo

Um eclipse solar anular, ou seja, quando a Lua cobre o Sol, criando um “anel de fogo”, estará esperando os brasileiros neste sábado (14). Mas, como sempre em fenômenos do tipo em um país com dimensões continentais, nem todos os brasileiros conseguirão acompanhar o espetáculo completo.

Todo o território nacional poderá observar o eclipse parcialmente. Mas o anel de fogo, por exemplo, só poderá ser observado nas regiões Norte e Nordeste. As únicas capitais no caminho da anularidade são Natal (RN) e João Pessoa (PB).

Veja, a seguir, o horário do eclipse nas capitais brasileiras:



RIO BRANCO (AC)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 70%

– Início: 12:38

– Cobertura máxima: 14:16

– Término: 15:42

MACEIÓ (AL)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 82%

– Início: 15:32

– Cobertura máxima: 16:48

– Término: 17:17

MACAPÁ (AP)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 73%

– Início: 14:56

– Cobertura máxima: 16:27

– Término: 17:44

MANAUS (AM)

Parte do Amazonas conseguirá ver a anularidade, ou seja, o “anel de fogo”. Mesmo Manaus não estando na rota, se o tempo cooperar na visualização, o encobrimento do Sol passível de ser visto será amplo, de cerca de 88%

– Início: 13:40

– Cobertura máxima: 15:19

– Término: 16:43

Em Tefé, por exemplo, o encobrimento chegará a 90% e haverá a anularidade

SALVADOR (BA)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 72%

– Início: 15:33

– Cobertura máxima: 16:48

– Término: 17:31

FORTALEZA (CE)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 83%

– Início: 15:23

– Cobertura máxima: 16:42

– Término: 17:25

Em Juazeiro do Norte, haverá anularidade, com encobrimento de quase 89%

BRASÍLIA (DF)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 63%

– Início: 15:25

– Cobertura máxima: 16:45

– Término: 17:54

VITÓRIA (ES)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 47%

– Início: 15:41

– Cobertura máxima: 16:50

– Término: 17:43

GOIÂNIA (GO)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 60%

– Início: 15:25

– Cobertura máxima: 16:45

– Término: 17:54

SÃO LUÍS (MA)

Parte do Maranhão conseguirá ver a anularidade. Não haverá cobertura total do Sol em São Luís. Encobrimento será de cerca de 79%

– Início: 15:13

– Cobertura máxima: 16:37

– Término: 17:47

Em Balsas, por exemplo, haverá anularidade.

CUIABÁ (MT)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 61%

– Início: 14:12

– Cobertura máxima: 15:38

– Término: 16:52

CAMPO GRANDE (MS)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 46%

– Início: 14:25

– Cobertura máxima: 15:43

– Término: 16:51

BELO HORIZONTE (MG)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 49%

– Início: 15:37

– Cobertura máxima: 16:49

– Término: 17:57

CURITIBA (PR)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 31%

– Início: 15:42

– Cobertura máxima: 16:48

– Término: 17:47

JOÃO PESSOA (PB)

Será possível ver o “anel de fogo”. Encobrimento será de cerca de 88%

– Início: 15:31

– Cobertura máxima: 16:46

– Término: 17:13

BELÉM (PA)

Parte do Pará conseguirá ver a anularidade. Não haverá cobertura total do Sol em Belém. Encobrimento será de quase 77%

– Início: 15:04

– Cobertura máxima: 16:32

– Término: 17:47

Em São Félix do Xingu, por exemplo, será possível ver o “anel de fogo”, com encobrimento de 89%

RECIFE (PE)

Em Recife vai ser por pouco, com encobrimento de 87%. Mas em partes de Pernambuco, a anularidade estará visível

– Início: 15:31

– Cobertura máxima: 16:47

– Término: 17:13

TERESINA (PI)

Em Teresina também vai ser por pouco, com encobrimento de 87%. Em partes do Piauí estará visível o “anel de fogo”

– Início: 15:18

– Cobertura máxima: 16:41

– Término: 17:43

NATAL (RN)

Com encobrimento de 88%, Natal conseguirá ver o “anel de fogo”

– Início: 15:29

– Cobertura máxima: 16:45

– Término: 17:13

PORTO ALEGRE (RS)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 17%

– Início: 15:51

– Cobertura máxima: 16:47

– Término: 17:39

RIO DE JANEIRO (RJ)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de quase 39%

– Início: 15:43

– Cobertura máxima: 16:50

– Término: 17:50

PORTO VELHO (RO)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de quase 78%

– Início: 13:43

– Cobertura máxima: 15:21

– Término: 16:45

BOA VISTA (RR)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de quase 72%

– Início: 13:28

– Cobertura máxima: 15:08

– Término: 16:34

FLORIANÓPOLIS (SC)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 24%

– Início: 15:47

– Cobertura máxima: 16:48

– Término: 17:44

ARACAJU (SE)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 78%

– Início: 15:32

– Cobertura máxima: 16:48

– Término: 17:24

SÃO PAULO (SP)

Não haverá cobertura total do Sol. Encobrimento será de cerca de 37%

– Início: 15:40

– Cobertura máxima: 16:49

– Término: 17:50

PALMAS (TO)

Em Palmas vai ser por pouco, com cerca de 82% de encobrimento. Em outras áreas de Tocantins, será possível ver o “anel de fogo”

– Início: 15:16

– Cobertura máxima: 16:41

– Término: 17:54

Em Araguaína, com 89% de encobrimento, o “anel de fogo” será visível