Veja direitos do passageiro que teve o voo cancelado

Os cancelamentos devido à contaminação de parte da tripulação já atingem quase mil voos no Brasil

Anelise Gonãalves

Rio de Janeiro, RJ

Com o aumento da curva de contaminação de Covid-19 e de influenza no país, disparou a quantidade de voos cancelados em janeiro e as empresas têm que cumprir regras de reembolso, remarcação e reacomodação dos passageiros.

Os cancelamentos devido à contaminação de parte da tripulação já atingem quase mil voos no Brasil e especialistas preveem que a onda de remarcações continue pelo menos até o fim de fevereiro.

A reportagem ouviu a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o Idec (Instituto de defesa do Consumidor) e os Procons de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal e lista abaixo os principais direitos dos consumidores de passagens aéreas.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, recomenda que o consumidor consulte a situação do voo antes de sair de casa.

AÉREA PRECISA AVISAR PASSAGEIRO

De acordo a Anac, sempre que houver algum cancelamento ou alteração de voo -horário ou itinerário, como a mudança de um voo direto para um voo com escala ou conexão, por exemplo- , a empresa deve comunicar o passageiro sobre a situação em 72h antes, para voos nacionais, e 24h para voos internacionais.

O órgão explica ainda que a companhia aérea pode alterar o horário em até 30 minutos, em relação à partida ou à chegada, quando se trata de voos nacionais e em até uma hora quando são voos internacionais. Se as alterações feitas forem avisadas com essa antecedência, não geram qualquer obrigação extra ao prestador do serviço.

Porém, quando isso não ocorre, é direito do consumidor receber alternativas de reembolso integral da passagem aérea ou de reacomodação em outro voo disponível, seja da própria empresa, seja de outra. Mas atenção: no caso de voos internacionais, a reacomodação em voo de terceiros ocorrerá somente se não houver disponibilidade de voo da própria empresa.

Caso o passageiro não seja informado sobre o cancelamento, compareça ao aeroporto e somente lá saiba da situação de seu voo, a empresa aérea também deverá oferecer as alternativas de reembolso integral, reacomodação ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Além disso, deverá oferecer assistência material. A exceção é apenas em caso de alteração em voos internacionais que decorrem do fechamento de fronteiras ou de aeroportos, por determinação de autoridades.

Estas regras são estabelecidas pela resolução 400/2016 da Anac, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo no país.

E quando o voo atrasa?

Quando o passageiro já está no aeroporto e há atraso, o Idec afirma que as seguintes regras devem ser seguidas: