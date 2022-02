Veja como ajudar os afetados pelas chuvas em SP

Diante desse cenário, algumas instituições estão organizando campanhas de arrecadação de dinheiro, alimentos e outros itens

Isabela Lobato

Desde a última sexta-feira (28), fortes chuvas na região metropolitana de São Paulo e interior provocam enchentes, deslizamentos de terra e acidentes. Já foram pelo menos 24 vítimas fatais, entre elas, oito crianças. Segundo a Defesa Civil, ao menos 1.546 famílias estão desabrigadas, espalhadas entre os 27 municípios afetados pela chuva.

Diante desse cenário, algumas instituições e prefeituras estão organizando campanhas de arrecadação de dinheiro, alimentos e outros itens básicos para as famílias afetadas. Veja algumas: A Cruz Vermelha recebe doações de dinheiro pelo site (https://cruzvermelhasaopaulo.abraceumacausa.com.br/), que permite pagamento no crédito, boleto e Pix. Também podem ser feitas presencialmente, na sede no bairro Indianópolis, em São Paulo, na av. Moreira Guimarães, 699.

A Cufa (Central Única das Favelas), em parceria com a FNA (Frente Nacional Antirracista) e a emissora Band, recebe doações de roupas, materiais de limpeza, higiene e eletrodomésticos em diversos pontos na capital, Barueri e Cajamar. Além disso, doações em dinheiro podem ser feitas por Paypal, Pix, boleto, cartão de crédito. Acesse a lista completa de endereços e formas de pagamento (https://www.band.uol.com.br/noticias/band-cufa-e-fna-organizam-doacoes-para-sao-paulo-16476787).

A Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), em iniciativa conjunta com a Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB-SP, recebe doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em todas as unidades da Caasp no estado. Doações em dinheiro também podem ser feitas pelo Pix [email protected]

O Fundo Social de Solidariedade de Cajamar recebe doações de alimentos não perecíveis, água, roupas, colchões, lençol/jogo de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar famílias de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. As doações podem ser deixadas entre 7h e 17h em diversos pontos da cidade:

Núcleo do Idoso (NIC) do Polvilho, av. Tenente Marques, 3419, Polvilho

Ginásio Poliesportivo Antônio Carlos Tramassi, rua Creusa Ferreira L. S. Araújo, 120, Polvilho

Ginásio Poliesportivo Paulo Olavo dos Santos, av. Bento da Silva Bueno, 537, Pq. Paraíso

Ginásio Poliesportivo Lamartine de Paula Lima, av. Prof. Walter Ribas de Andrade, 300, Centro

Fundo Social de Solidariedade, av. Arnaldo Rojek, 403, Jardim Penteado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da mesma forma, a Prefeitura de Franco da Rocha recebe doações de alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e de higiene pessoal nos seguintes endereços: Grêmio Desportivo Garoa, rua Coronel Fagundes, 280, Centro

Fundo Social de Solidariedade, rua Bernardino dos Passos, 72B, Jardim Cruzeiro EMEB Maria Hernandez Aguilar, rua Carlos Magno, 449, Jardim dos Reis

A Prefeitura de Jaú recebe doações de alimentos, móveis e utensílios domésticos no Ginásio de Esportes da Vila Netinho, na rua Dom Pedro I, Jardim Netinho Prado. Já o Fundo Social de Solidariedade (na rua Marechal Bittencourt, 656) e o Paço Municipal da Prefeitura (na rua Riachuelo, 306) recebem apenas alimentos.

A Prefeitura de Várzea Paulista pede doações de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões, roupas de cama, vassouras e rodos. As entregas podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, na rua Pedro Poloni, 36.